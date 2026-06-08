Aiea: nessun dialogo con autorità o accesso a impianti nucleare Iran

Vienna, 8 giu. (askanews) – L’Agenzia Internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha fatto sapere di non aver accesso ai principali impianti nucleari dell’Iran da un anno e di non avere al momento un dialogo con le autorità di Teheran.”Ho contatti sporadici con il ministro degli Esteri e altri, ma fondamentalmente il canale di comunicazione è interrotto.” ha spiegato il direttore generale dell’agenzia, Rafael Grossi.”Sembra che ci troviamo nel mezzo di quella che definirei una fase complicata, in cui gli attacchi sembrano riprendere e, naturalmente, la retorica sta diventando nuovamente più ostile”, ha aggiunto.

Secondo Grossi la cosa fondamentale è il “dialogo, che è stato sostanzialmente interrotto il che, ovviamente, complicherà sempre di più le cose”.Secondo il direttore dell’Aiea però la situazione più che precipitare in Iran, si ripete: “Abbiamo già visto situazioni simili in passato, e abbiamo anche assistito a momenti in cui poi le cose tendono a placarsi un po’”, ha sottolineato.