Sciopero nazionale trasporti 10 aprile 2026: disagi per aerei e bus, orari e servizi garantiti

Due scioperi dei trasporti il 10 aprile 2026 interesseranno aerei e bus: disagi tra pomeriggio e sera con ritardi, cancellazioni e riduzioni.

Oggi, venerdì 10 aprile 2026, sono previsti due scioperi nel settore dei trasporti in Italia che coinvolgeranno in particolare il comparto aereo e il trasporto pubblico locale su autobus. Le agitazioni, collocate in fasce orarie diverse tra pomeriggio e serata, potrebbero provocare disagi su voli nazionali e collegamenti urbani, con possibili ritardi, cancellazioni e riduzioni del servizio negli aeroporti e nelle principali città interessate.

Sciopero nazionale del trasporto aereo il 10 aprile 2026: tutti i dettagli

Per la giornata di venerdì 10 aprile 2026 sono stati indetti due distinti scioperi che coinvolgeranno il settore dei trasporti, con particolare impatto sul traffico aereo e sulla mobilità urbana. Nel comparto dell’aviazione è previsto uno stop nazionale di quattro ore, nella fascia compresa tra le 13:00 e le 17:00, che potrebbe generare ritardi, cancellazioni e rallentamenti anche oltre l’orario ufficiale della protesta.

L’agitazione, proclamata da diverse sigle sindacali, nasce da rivendicazioni legate a salari, condizioni lavorative, carichi di lavoro e criticità organizzative, in un contesto reso più complesso anche dalle tensioni geopolitiche internazionali.

Lo sciopero coinvolgerà figure fondamentali per il funzionamento del sistema aeroportuale: personale ENAV addetto al controllo del traffico aereo, operatori dei centri di controllo d’area di Roma e Milano, tecnici di Techno Sky incaricati della manutenzione dei sistemi di navigazione e addetti alla sicurezza aeroportuale. Le conseguenze potrebbero concentrarsi nei principali hub italiani, come Roma Fiumicino e Ciampino, Milano Malpensa e Napoli Capodichino, con possibili rallentamenti nelle operazioni a terra e nei decolli.

Sono previsti servizi essenziali garantiti, come voli di Stato, emergenze sanitarie e collegamenti strategici, oltre alle fasce protette normalmente attive; l’ENAC pubblicherà l’elenco dei voli garantiti. In caso di disservizi, i passeggeri hanno diritto ad assistenza, rimborso o riprotezione, mentre la compensazione economica non è generalmente riconosciuta per gli scioperi dei controllori di volo.

Sciopero nazionale trasporti 10 aprile 2026: disagi per aerei e bus, orari e servizi garantiti

Sempre nella stessa giornata, si aggiunge uno sciopero nel trasporto pubblico locale che interesserà il personale di Busitalia Sita Nord (Gruppo FS). L’astensione dal lavoro durerà quattro ore, dalle 20:01 alle 24:00, e coinvolgerà le unità operative di Veneto, Umbria e Campania. In questa fascia serale sono possibili riduzioni del servizio, variazioni di percorso e ritardi nelle corse autobus. Alla base della protesta vi sono richieste sindacali relative ad aumenti salariali, riorganizzazione dei turni, nuove assunzioni e riconoscimento di indennità specifiche per la guida dei mezzi più lunghi.

Il quadro dei disagi non si limita ai bus: il weekend tra il 10 e il 12 aprile potrebbe risultare particolarmente complicato anche per chi viaggia in treno, a causa di ulteriori scioperi e interventi programmati sulla rete ferroviaria. Sono infatti previste ulteriori agitazioni nel controllo del traffico aereo e nel settore ferroviario nei giorni successivi, oltre a lavori sull’alta velocità Roma–Firenze che comporteranno deviazioni, riduzioni dell’offerta e tempi di percorrenza sensibilmente più lunghi.

Nel complesso, tra aerei fermi, bus ridotti e rete ferroviaria rallentata, l’intero fine settimana si preannuncia critico per la mobilità nazionale, rendendo consigliabile verificare in anticipo lo stato dei propri collegamenti e valutare possibili alternative di viaggio.