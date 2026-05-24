Mostra a Tribeca stampa 3,5 milioni di pagine dei fascicoli Epstein per la trasparenza

Un'esposizione che stampa e raccoglie i fascicoli dell'epoca per rendere visibile l'impatto sulle vittime e sollecitare indagini

A pochi isolati dal carcere dove Jeffrey Epstein fu trovato morto nel 2019, una piccola galleria di Tribeca è stata riconvertita in quello che gli organizzatori definiscono un archivio fisico. L’installazione, denominata “The Donald J Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room”, accoglie oltre 3,5 milioni di pagine provenienti da documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e stampati, rilegati e disposti in 3.437 volumi che rivestono pareti e scaffali.

Il progetto è promosso dall’Institute for Primary Facts, un’organizzazione no profit che dichiara di occuparsi di trasparenza e lotta alla corruzione. L’idea alla base dell’allestimento è semplice e al tempo stesso provocatoria: rendere visibile la massa dei fascicoli per forzare lo sguardo pubblico su una vicenda che, anche nella sua esposizione, solleva domande sulla responsabilità istituzionale e sul ruolo dei media.

L’installazione e il suo contenuto

Camminare dentro lo spazio espositivo è pensato per suscitare una reazione fisica: i volumi pesanti, le file ordinate e la presenza di un’area commemorativa creano l’effetto di una vera e propria città di carta. Accanto ai volumi, gli organizzatori hanno posizionato timeline, biglietti manoscritti lasciati dai visitatori e un’installazione con 1.400 candele artificiali che rendono omaggio alle vittime identificate nei documenti.

L’esposizione intende mostrare non solo la quantità di materiale disponibile, ma anche il carattere umano e individuale delle storie contenute nei fascicoli.

Il materiale esposto

Le pagine esposte sono state rese pubbliche in seguito a rilasci dal Dipartimento di Giustizia e comprendono verbali, rapporti e memorie legali. Gli organizzatori sostengono di aver scaricato e stampato i file nel loro ordine originale, con l’obiettivo di preservare la sequenza e la struttura del rilascio. Tuttavia, durante la fase di stampa sono emerse criticità legate alla redazione: alcuni nomi di sopravvissute non risultavano oscurati, mentre altre informazioni risultavano ancora protette, suscitando discussioni sulla correttezza del processo di pubblicazione e sulla tutela delle persone coinvolte.

Reazioni delle vittime e obiettivi degli organizzatori

Tra i visitatori della galleria ci sono state persone che hanno vissuto gli abusi collegati alla rete di Epstein; la loro presenza ha trasformato l’esposizione in uno spazio di riconoscimento. Per molte sopravvissute, vedere i propri nomi o le proprie storie cataloga­te in un archivio pubblico ha rappresentato un momento di visibilità che mescola sollievo e rabbia. David Garrett, tra i fondatori dell’iniziativa, ha dichiarato che il progetto è costruito attorno alle esigenze delle vittime e mira a esercitare pressione pubblica sul Congresso e sul Dipartimento di Giustizia per ottenere maggiore trasparenza e, idealmente, responsabilità legali.

Eventi e pratiche in mostra

La galleria ha ospitato letture pubbliche ininterrotte dei documenti, guidate da sopravvissute, attivisti e sostenitori, con l’intento di evitare che i fascicoli vengano semplicemente dimenticati in un archivio digitale. Visitatori hanno lasciato fiori, appunti manoscritti e testimonianze emotive che hanno reso lo spazio anche un luogo di rito collettivo. Gli organizzatori stanno raccogliendo fondi per portare l’installazione in altre città, insistendo sul ruolo del contatto fisico con i documenti come strumento di memoria e denuncia.

Critiche, limiti e dibattito pubblico

L’iniziativa ha suscitato anche critiche: alcuni osservatori giudicano l’operazione più estetica che utile, paragonandola ad esperienze immersive pensate per l’impatto visivo piuttosto che per la ricerca. Critici hanno osservato che la struttura e la legatura dei volumi rendono i documenti meno facilmente consultabili e aggiornabili rispetto a soluzioni digitali organizzate da archivisti e data journalist. Inoltre, la scelta di enfatizzare il legame con figure politiche ha generato dibattiti sul rischio di semplificare una rete complessa di potere che va oltre qualsiasi singolo individuo.

Nonostante le obiezioni, l’installazione si pone come un catalizzatore di conversazione pubblica: ricorda che la documentazione non è solo un insieme di dati, ma la traccia materiale di vite atraversate dalla violenza. Alla base resta la richiesta esplicita di azione: conservare i fascicoli non basta se non segue un impegno istituzionale a investigare, riformare pratiche e garantire protezione a chi ha subito abusi.