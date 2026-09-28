Negli ultimi anni la crescita dei gruppi di estrema destra è stata evidente non solo in Germania, ma anche in diverse regioni d’Europa e in altre parti del globo. Questo fenomeno ha assunto forme sempre più complesse, includendo retoriche che si intrecciano con tematiche spirituali e religiose. Osservatori politici e sociologici hanno segnalato che tali movimenti cercano di legittimare le proprie posizioni attraverso una sorta di religiosità che risulta però controversa e spesso in contrasto con le tradizioni cristiane consolidate.

Crescita dei gruppi di estrema destra in Germania e oltre

In Germania, le formazioni di destra hanno registrato un incremento significativo degli iscritti e della visibilità mediatica, ampliando la loro presenza sia nei consigli comunali sia nei dibattiti pubblici. Altre nazioni europee, dal Regno Unito alla Svezia, hanno osservato tendenze analoghe: manifestazioni più numerose, piattaforme online dedicate e una crescente capacità di influenzare le agende politiche.

Gli analisti sottolineano che questo slancio non è isolato, ma si inserisce in un più ampio contesto di instabilità sociopolitica, crisi economiche e timori riguardo all’immigrazione e all’identità nazionale.

Quando l’estrema destra adotta un linguaggio religioso

Un aspetto preoccupante è la comparsa di espressioni che mescolano posizioni politiche di estrema destra con una forma di religiosità.

Il risultato è un discorso che, pur mascherandosi di fede, si basa su valori di esclusione e odio. Le Chiese cattolica e protestante in Germania hanno più volte denunciato tale accostamento, affermando che non rappresenta un’autentica espressione del cristianesimo. I vertici ecclesiastici hanno rimarcato che la vera fede cristiana non può essere strumentalizzata per giustificare ideologie divisive.

Le posizioni delle Chiese cattolica e protestante tedesche

I leader religiosi tedeschi hanno evidenziato che il tentativo di conferire sacralità a una retorica di odio contraddice i principi fondamentali del Vangelo. Hanno sottolineato che la compreensione, la compassione e l’accompagnamento sono i pilastri della dottrina cristiana e non possono coesistere con una narrativa basata sull’odio e sulla divisione. Questa valutazione è condivisa anche da autorità ecclesiastiche di altri paesi, che osservano con preoccupazione la crescita di tali fenomeni.

Il richiamo del Papa a riscoprire i valori del Vangelo

Il Papa ha affrontato direttamente il tema durante una conferenza stampa tenutasi sul volo di ritorno da Metz a Roma. Nelle sue parole, “Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo, che non si fondano sull’odio e sulla divisione, bensì sulla comprensione, sulla compassione e sull’accompagnamento” ha ribadito la necessità di distinguere tra fede autentica e politicizzazioni perverse. Il Pontefice ha inoltre precisato che la religiosità di estrema destra non può essere accettata come parte del patrimonio cristiano.

Il messaggio pronunciato sul volo da Metz a Roma

Nel corso della dichiarazione, il Papa ha evidenziato come la fusione tra estremismo politico e simboli religiosi rischi di confondere i fedeli e di deviare l’attenzione dalla vera missione della Chiesa. Ha invitato i credenti a esercitare un spirito critico a difendere i valori evangelici e a opporsi a qualsiasi tentativo di manipolare la religione per fini ideologici. Il suo appello si inserisce in un più ampio dialogo interreligioso e sociale volto a contrastare l’odio con la solidarietà.