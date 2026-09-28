Grave incidente nel pomeriggio di lunedì sul raccordo autostradale di Casalecchio, dove un furgone si è schiantato contro un mezzo pesante che lo precedeva, finendo incastrato sotto il rimorchio. Il conducente del veicolo è rimasto gravemente ferito ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. L’uomo è stato poi affidato ai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è arrivato in condizioni gravissime.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla circolazione. Il tratto del raccordo compreso tra Bologna Casalecchio e il bivio con l’autostrada A14 è stato chiuso per oltre due ore, così da permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva messa in sicurezza della carreggiata.

Incidente sul raccordo di Casalecchio: furgone incastrato sotto il rimorchio

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 16. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia stradale, il furgone stava viaggiando lungo il raccordo in direzione Sud quando, per cause che devono essere accertate, ha tamponato il mezzo pesante che procedeva davanti a lui. L’impatto è stato particolarmente violento. La parte anteriore del furgone è rimasta completamente incastrata sotto il rimorchio del camion, rendendo impossibile per il conducente uscire autonomamente dall’abitacolo.

Per liberare l’uomo è stato quindi necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarlo dalle lamiere deformate. Una volta completate le operazioni di soccorso, il conducente è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasferito al Maggiore di Bologna. Il conducente del mezzo pesante, invece, è rimasto illeso.

Raccordo chiuso per oltre due ore

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le pattuglie della Sottosezione della polizia stradale Bologna Sud, impegnate negli accertamenti e nei rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. La gravità dell’incidente ha richiesto la chiusura del tratto compreso tra Bologna Casalecchio e il bivio con l’A14. La circolazione è rimasta interrotta per oltre due ore, durante il tempo necessario a completare i soccorsi, rimuovere i veicoli coinvolti e mettere in sicurezza la carreggiata.

Sul posto ha operato anche il personale di Autostrade, che ha collaborato alla gestione della viabilità e alle attività necessarie per consentire il ripristino della normale circolazione. Nel frattempo, gli accertamenti della polizia stradale proseguiranno per chiarire le cause che hanno portato il furgone a tamponare il mezzo pesante.