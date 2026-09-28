Una serata di festa si è trasformata in tragedia a Pianello Val Tidone, nel Piacentino, dove un’auto con tre giovani a bordo si è schiantata contro un albero. Nell’impatto ha perso la vita il 23enne Leonardo Bianchi, mentre gli altri due ragazzi sono rimasti feriti.

Incidente a Piacenza, auto si schianta contro un albero: i soccorsi

L’intervento dei soccorritori è stato particolarmente complesso. I vigili del fuoco della Val Tidone hanno dovuto utilizzare le cesoie idrauliche per liberare i tre giovani rimasti incastrati nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118, tra cui le ambulanze della Croce Rossa di Pianello e Rottofreno, un’auto infermieristica proveniente da Piacenza e due eliambulanze abilitate al volo notturno, decollate da Como e Bologna.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Agazzano, intervenuti insieme ai militari della Stazione di Pianello e della Compagnia di Bobbio. Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. Al conducente, una volta ricoverato, sono stati effettuati gli esami del sangue per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti: si attende l’esito degli accertamenti.

La Mini Cooper è stata posta sotto sequestro e la Procura ha avviato un’indagine per omicidio stradale.

Incidente a Piacenza, auto si schianta contro un albero: morto a 23 anni



Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di domenica 27 settembre a Pianello Val Tidone, nel Piacentino. Intorno alle 21, una Mini Cooper con tre giovani a bordo è uscita di strada lungo via Egidio Carella, finendo con estrema violenza contro un albero del viale. L’impatto è avvenuto mentre il paese era particolarmente affollato per la Festa Patronale e la Fiera di San Maurizio. Il rumore dello schianto ha attirato immediatamente l’attenzione delle persone presenti in zona.

A bordo della vettura vi erano tre ventenni piacentini. Come riportato da Il Piacenza, per Leonardo Bianchi, 23 anni e residente a Gossolengo, le conseguenze dell’incidente sono state fatali. Gli altri due occupanti, entrambi di Pianello, sono rimasti feriti: un 25enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Parma, mentre il conducente, 24 anni, è stato accompagnato al pronto soccorso di Piacenza con traumi seri.