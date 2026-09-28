Paura questa mattina a Tiarno di Sopra, in Valle di Ledro, dove un bimbo di appena 2 anni è rimasto ustionato dall’acqua bollente in un incidente domestico. Il piccolo, soccorso poco prima delle 11, è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Bimbo di 2 anni ustionato dall’acqua bollente: l’intervento dei soccorsi

Un grave incidente domestico si è verificato nella mattinata di oggi a Tiarno di Sopra, in Valle di Ledro, dove un bambino di appena 2 anni è rimasto ustionato. L’episodio si è verificato pochi minuti prima delle 11 e, secondo le prime informazioni de Il Dolomiti, il piccolo sarebbe entrato in contatto con acqua bollente. La dinamica precisa dell’accaduto, tuttavia, non è ancora stata ricostruita e sono in corso gli accertamenti.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari, tra cui la Croce Rossa, insieme ai Vigili del Fuoco volontari di Tiarno di Sopra. Considerata la giovane età del bambino e la gravità delle ustioni, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso con l’équipe medica d’emergenza.

Si rovescia l’acqua bollente addosso: bimbo di 2 anni in codice rosso

Dopo le prime cure prestate sul posto, il bambino è stato stabilizzato e preparato per il trasferimento urgente. Il piccolo è stato quindi elitrasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato preso in carico per le conseguenze riportate nell’incidente.

La situazione ha richiesto dunque l’attivazione dell’elisoccorso, che ha consentito di trasferire rapidamente il bambino nella struttura ospedaliera trentina. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato all’incidente domestico.