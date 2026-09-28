Il murale dedicato a Franco Baresi davanti a Casa Milan è stato vandalizzato a meno di due mesi dalla scomparsa dello storico capitano rossonero. L’opera, realizzata per celebrare il numero 6 del Milan, presenta segni di spray sul volto e diverse abrasioni che ne hanno compromesso l’aspetto. A denunciare l’accaduto è stato il consigliere comunale Alessandro Giungi, attraverso alcune immagini condivise sui social.

Il murale dedicato a Franco Baresi danneggiato davanti a Casa Milan

A meno di due mesi dalla scomparsa di Franco Baresi, il murale realizzato in suo omaggio in piazza Gino Valle, proprio di fronte a Casa Milan, è stato vandalizzato. L’immagine dello storico capitano rossonero presenta diversi segni lasciati con una bomboletta spray, in particolare sul volto e sull’iconico numero 6, oltre ad abrasioni visibili in altre zone dell’opera.

A documentare le condizioni del murale è stato il consigliere comunale Alessandro Giungi, che ha condiviso sui social le fotografie del danneggiamento. L’episodio assume un significato particolare per il luogo in cui è avvenuto: il dipinto si trova infatti davanti alla sede del club ed era stato realizzato per celebrare uno dei giocatori più rappresentativi della storia milanista.

Vandalizzato il murale di Franco Baresi: sfregiato il volto con la vernice spray

Baresi è morto il 31 luglio all’età di 66 anni, dopo una carriera interamente trascorsa con la maglia del Milan. Per vent’anni ha vestito i colori rossoneri, ricoprendo per 15 stagioni il ruolo di capitano e conquistando numerosi trofei, tra cui scudetti e Coppe dei Campioni/Champions League. Il danneggiamento del murale ha provocato amarezza anche nel suo autore, Lucas Streetart, che ha commentato l’accaduto: “Vedere il mio paste-up così danneggiato mi porta un dispiacere enorme“. L’artista ha poi spiegato il motivo della sua delusione: “non per quello che ho realizzato ma per la persona che rappresentava e per tutte le persone che vedendolo si sono emozionate”. Un intervento vandalico ha così alterato un’opera nata per mantenere vivo il ricordo di una delle figure più legate alla storia del Milan.

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