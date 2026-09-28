Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ha interessato la costa della Romagna, facendo tremare per alcuni secondi diverse zone del Riminese. Il sisma, registrato dall’Ingv a 8 chilometri di profondità, è stato avvertito distintamente anche in spiaggia e all’interno di abitazioni, negozi e strutture pubbliche. Numerose le testimonianze sui social, mentre il Comune di Rimini ha disposto verifiche precauzionali sugli edifici comunali, a partire dalle scuole.

Terremoto in Romagna, scossa di magnitudo 3.2 al largo della costa

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata poco dopo mezzogiorno di ieri al largo della Costa Romagnola meridionale, tra le province di Rimini e Forlì-Cesena. Secondo i dati dell’Ingv, l’epicentro è stato individuato a circa 8 chilometri di profondità, davanti alla costa all’altezza di Rimini.

Il movimento tellurico è stato percepito distintamente in diverse zone della città, compresa l’area del lungomare, dove alcune persone si trovavano ancora in spiaggia per approfittare delle ultime giornate di settembre. Numerose le segnalazioni arrivate anche da Riccione, Viserba, Rivazzurra, Santa Giustina, San Giuliano a Mare, Marina Centro e Coriano. Poco dopo la scossa, sui social si è rapidamente diffusa una serie di testimonianze.

“È stata come un’esplosione”, ha raccontato un utente da Viserba, mentre un’altra persona da Riccione ha scritto: “Io a Riccione l’ho sentita bene”.

Paura tra i cittadini, avviati i controlli sugli edifici comunali a Rimini

La scossa, descritta da diversi testimoni come sussultoria o ondulatoria, è stata avvertita anche all’interno di abitazioni, esercizi commerciali e luoghi pubblici. A Rimini, il terremoto è stato percepito anche all’interno del centro commerciale Le Befane e in biblioteca, dove alcune persone hanno preferito uscire dopo aver avvertito il movimento. Al momento non risultano danni a persone o cose.

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha comunicato che, in via precauzionale, sono state comunque avviate le verifiche sugli edifici comunali, con particolare attenzione alle scuole. “Al momento non sono stati riscontrati danni a persone e cose”, ha spiegato il primo cittadino, aggiungendo che i controlli, effettuati con la collaborazione della società Anthea, “proseguiranno anche nella giornata di domani”. Sadegholvaad ha infine precisato che, allo stato attuale, “non sussistono situazioni da segnalare o di criticità”.