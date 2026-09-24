Paura questa mattina a Torino dove è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2. Ecco tutti i dettagli.

Paura a Torino: scossa di terremoto di magnitudo 2.2

Il sito dell’Ingv ha segnalato che questa mattina, giovedì 24 settembre 2026, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 a Torino. L’epicentro per l’esattezza è stato a Giaveno, vicino al confine con Avigliana, a una profondità di 16 km.

La scossa è stata avvertita da gran parte degli abitanti che hanno sentito un forte boato intorno alle ore 12.30, quando appunto è stato registrato il sisma.

Terremoto a Torino: nessun danno a persone o cose

Come segnalato dall’Ingv, la terra ha tremato questa mattina nel Torinese, dove è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro a Giaveno e avvertito da molti degli abitanti che hanno sentito un forte boato.

Fortunatamente al momento non si segnalano danni né a persone né a cose, solamente tanto spavento per gli abitanti del posto. In particolare la scossa è stata sentita, oltre a Giaveno, ad Avigliana che, assieme alla stessa Giaveno, rappresenta la località più popoloso nell’arco di una decina di chilometri.