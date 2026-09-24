Momenti di tensione sull’autostrada A1, dove due detenuti stranieri sono riusciti a fuggire durante una sosta all’area di servizio Casilina Ovest, tra Castrocielo e Pontecorvo. Uno è stato bloccato subito, mentre il secondo è riuscito inizialmente a far perdere le proprie tracce prima di essere rintracciato e fermato dalla Polizia Stradale.

Due detenuti in fuga sull’A1 dopo la sosta a Castrocielo

Momenti di tensione lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Pontecorvo e Castrocielo, in provincia di Frosinone, dove due detenuti stranieri sono riusciti ad allontanarsi durante una sosta all’area di servizio Casilina Ovest. I due uomini si trovavano in trasferimento dal carcere di Caltanissetta verso l’aeroporto di Roma Fiumicino, da dove avrebbero dovuto prendere un volo nell’ambito di un provvedimento di rimpatrio.

Come riportato da Ciociaria Oggi, la fuga è avvenuta durante una pausa prevista nel lungo trasferimento iniziato dalla Sicilia. Approfittando del momento di sosta, i due detenuti avrebbero eluso la sorveglianza degli agenti della polizia penitenziaria e si sarebbero allontanati rapidamente a piedi, dirigendosi verso le campagne circostanti. La reazione del personale di scorta è stata immediata: uno dei due è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento, mentre il secondo è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Detenuti in fuga sull’A1: ricerche nelle campagne del Frusinate

Dopo l’allarme, è stata avviata una vasta operazione per rintracciare il detenuto ancora in fuga. Nella zona sono intervenute diverse pattuglie della Polizia di Stato, della Polizia Stradale e dei Carabinieri, impegnate a controllare le strade e le aree rurali comprese tra Castrocielo, Pontecorvo e i comuni vicini. Sono stati predisposti posti di controllo lungo le principali vie di collegamento, mentre un elicottero ha sorvolato la zona per supportare le ricerche dall’alto.

Fuga dei detenuti sull’A1, rintracciato anche il secondo: fermato dalla Polizia Stradale

Dalle indiscrezioni di Ciociaria Oggi, le ricerche del secondo detenuto si sono concluse con il suo rintraccio e fermo da parte degli agenti della Polizia Stradale. L’uomo, che era riuscito ad allontanarsi dall’area di servizio Casilina Ovest facendo perdere temporaneamente le proprie tracce, è stato individuato dopo le operazioni condotte nella zona. L’intervento degli agenti ha consentito di mettere fine alla fuga e di riportarlo sotto custodia. A confermare l’epilogo della vicenda è stato il procuratore della Repubblica Carlo Fucci, che ha rivolto un plauso alla professionalità del lavoro svolto.