Piscinola, ferito a colpi di pistola un 23enne: il giovane è stato trasportato al CTO e operato nella notte, mentre i carabinieri indagano sulla dinamica.

Paura nella serata a Piscinola, nell’area nord di Napoli, dove un 23enne è stato ferito a colpi di pistola. Il giovane, trasportato al CTO e sottoposto a un intervento chirurgico, non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica: al vaglio degli investigatori ci sono l’ipotesi di una rapina finita male e quella di un possibile agguato.

Ferito a colpi di pistola a Piscinola: 23enne operato nella notte

Un ragazzo di 23 anni è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco nell’area nord di Napoli e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale CTO. Il giovane, pare già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato cosciente al momento dei soccorsi e avrebbe potuto parlare con i carabinieri intervenuti in ospedale.

Come riportato da Napoli Today, nel corso della notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico: le sue condizioni sono state inizialmente definite critiche, ma il 23enne non sarebbe in pericolo di vita.

Piscinola, giovane di 23 anni ferito da un proiettile: si indaga sulla dinamica

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto, senza escludere al momento nessuna pista.

Il giovane avrebbe riferito di essere rimasto ferito durante un tentativo di rapina, ma questa versione è ora oggetto di verifiche. I carabinieri hanno raggiunto anche via Nuova Dietro la Vigna, nella zona di Piscinola, alla ricerca di bossoli e tracce di sangue che possano fornire elementi utili alle indagini. Tra le ipotesi resta anche quella di un possibile agguato riconducibile agli ambienti della criminalità locale.

Sullo sfondo c’è una situazione di crescente tensione nella periferia settentrionale di Napoli, in particolare tra Miano e Secondigliano, dove negli ultimi mesi sono stati registrati diversi episodi violenti, con agguati, pestaggi e sparatorie.