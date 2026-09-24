Il neonato di 4 mesi è stato trovato in arresto cardiaco dopo il violento impatto: immediatamente avviate le manovre di rianimazione e il trasferimento in elicottero.

Gravissimo incidente a Pozzolo Formigaro, nell’Alessandrino, dove due auto si sono scontrate frontalmente lungo la 35 bis dei Giovi. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un neonato di appena quattro mesi, trovato in arresto cardiaco dai soccorritori e rianimato sul posto prima del trasferimento d’urgenza in ospedale.

Neonato di 4 mesi in arresto cardiaco dopo lo scontro tra due auto: è gravissimo

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre a Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria, lungo la strada statale 35 bis dei Giovi, all’altezza dell’incrocio con strada delle Ghiare, nella zona industriale D1. Per ragioni ancora da chiarire, due automobili si sono scontrate frontalmente. Su una delle vetture viaggiava una famiglia con un bambino di appena quattro mesi, rimasto gravemente ferito nell’impatto.

Come riportato da Fanpage, il neonato sarebbe stato trovato dai soccorritori in arresto cardiaco e sul posto sono state avviate senza esitazione le manovre di rianimazione. A intervenire per primi sono stati un medico e un infermiere del servizio di emergenza sanitaria territoriale del mezzo di soccorso avanzato 118 di Novi Ligure, che si trovavano casualmente a transitare nella zona proprio nel momento dell’incidente.

Il bambino, dopo le prime cure e la stabilizzazione, è stato trasferito in elisoccorso all’Ospedale Infantile di Alessandria, dove è ricoverato in codice rosso. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni.

Incidente a Pozzolo Formigaro: soccorsi mobilitati e indagini sulla dinamica

Gli altri occupanti delle due vetture coinvolte hanno riportato ferite e sono stati accompagnati negli ospedali di Alessandria e Novi Ligure. Secondo le prime informazioni, per loro le condizioni non sarebbero altrettanto preoccupanti e i trasferimenti sono avvenuti in codice verde.

Intanto i militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire le cause e l’esatta dinamica dello scontro.