Donna scomparsa ritrovata sugli scogli a San Terenzo, in provincia di La Spezia: infreddolita e confusa, è stata salvata dalla Guardia Costiera.

Una donna scomparsa per diverse ore è stata ritrovata dalla Guardia Costiera intrappolata su uno scoglio a San Terenzo, a La Spezia. Infreddolita e in stato confusionale, è stata recuperata dai soccorritori e trasferita all’ospedale Sant’Andrea.

L’allarme dopo la scomparsa e le ricerche a San Terenzo

Come riportato da Sky Tg24, è stata ritrovata nella tarda serata di ieri una donna originaria della zona di Pontremoli, rimasta per diverse ore senza dare notizie di sé.

A far scattare l’allarme è stato il marito, che non riusciva a contattarla e ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. Intorno alle 22, la sala operativa della Capitaneria di Porto della Spezia ha ricevuto la segnalazione che alcuni effetti personali della donna erano stati rinvenuti nei pressi della spiaggia di San Terenzo, frazione di Lerici.

Le ricerche sono state immediatamente avviate lungo il tratto di costa. Per individuare la dispersa sono stati mobilitati un elicottero, la motovedetta SAR CP 865 della Guardia Costiera e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Raggiunta rapidamente la zona, l’equipaggio della motovedetta ha perlustrato la fascia costiera fino a individuare la donna ferma su uno scoglio.

La presenza di un basso fondale rendeva però particolarmente difficoltoso l’avvicinamento dell’imbarcazione.

La Spezia, intrappolata su uno scoglio in mare per ore: donna soccorsa in ipotermia

I militari sono riusciti a portare la motovedetta il più vicino possibile allo scoglio. A quel punto uno degli operatori ha raggiunto la donna e l’ha aiutata a salire a bordo. La signora appariva fortemente infreddolita, non riusciva a muoversi ed era in stato confusionale. I soccorritori hanno riscontrato anche segni di ipotermia e le hanno prestato le prime cure direttamente sulla motovedetta.

Una volta completato il recupero, la donna è stata condotta alla banchina della Spezia, dove era già presente un’ambulanza del 118. Dopo l’assistenza iniziale, è stata trasferita all’ospedale Sant’Andrea per ulteriori accertamenti e cure. L’intervento della Guardia Costiera ha così consentito di ritrovare la donna dopo ore di ricerche e di metterla rapidamente nelle condizioni di ricevere assistenza sanitaria.