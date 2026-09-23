La notizia della morte del giovane operaio che stava lavorando al Colosseo ha scosso tutto il paese compresa la politica che ha da subito provveduto a voler trovare risposte per una tragedia che si sarebbe potuta e dovuta evitare perché morire mentre si sta lavorando non è ammissibile.

Il cordoglio di Meloni e Gualtieri

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto esprimere sui social il cordoglio per la morte del giovane lavoratore attraverso un messaggio riservato alla famiglia e a chi lo ha conosciuto e voluto bene.

“La notizia della tragica scomparsa di Andrea Moretti, operaio specializzato deceduto questa notte in seguito ad un incidente al Colosseo, ci colpisce e ci addolora profondamente .

Morire a 22 anni e inaccettabile, e lo e ancora di piu se questo accade sul posto di lavoro.”

Anche il sindaco di Roma Gualtieri ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia e agli affetti del giovane deceduto :

“È un dolore che colpisce tutta Roma. Alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi colleghi rivolgo il mio abbraccio e quello dell’intera amministrazione capitolina, nella consapevolezza che nessuna parola può colmare una perdita così straziante”.

Chi era Andrea Moretti, il giovane operaio deceduto

Andrea Moretti arrivava da un paese di mille anime nella provincia di Teramo, era un operaio rocciatore, una figura molto ricercata per i cantieri. Nonostante i suoi 22 anni aveva già maturato molta esperienza.

Prima di lavorare si era laureato all’Accademia di belle arti di Firenze ma aveva deciso di lavorare immediatamente dopo il titolo accademico. Aveva seguito le orme del padre, anch’egli operaio ora invalido a seguito di un infortunio sul lavoro accaduto molti anni fa, e di tanti altri compaesani.

Una perdita che addolora tutta la comunità, ha voluto parlare alla stampa il sindaco del suo paese d’origine, Crognaleto, Orlando Persia : “Lo avevo incontrato l’8 settembre era molto felice di lavorare al Colosseo” riporta Leggo.it.