Tragedia della solitudine a Torino, dove un uomo è stato trovato morto in casa in avanzato stato di decomposizione. Nell’abitazione anche la madre, caduta da giorni e soccorsa dal 118.

Dramma a Torino, dove un uomo è stato trovato morto nel suo appartamento in avanzato stato di decomposizione. La madre era ancora in casa, a terra dopo una caduta avvenuta giorni prima.

Il cattivo odore e la drammatica scoperta nell’appartamento a Torino

Un forte odore proveniente da un’abitazione ha fatto scattare l’allarme nella serata di martedì 22 settembre 2026 in un condominio al civico 125 di largo San Paolo, a Torino.

I residenti, insospettiti dalla puzza persistente, hanno segnalato la situazione e l’intervento ha portato a una drammatica scoperta: all’interno dell’alloggio è stato trovato il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione.

Nell’appartamento si trovava anche la madre della vittima, ancora viva ma in condizioni che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori. La donna sarebbe caduta in casa diversi giorni prima, rimanendo impossibilitata a chiedere aiuto.

I sanitari del 118 Azienda Zero l’hanno assistita e successivamente trasportata in ambulanza all’ospedale Martini, dove è stata ricoverata. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero tali da far temere per la sua vita.

Torino, cadavere in avanzato stato di decomposizione in casa: soccorsa la madre

Per entrare nell’abitazione è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Grugliasco Allamano, che hanno aperto la porta permettendo ai soccorritori di accedere all’interno.

Sul posto sono arrivate anche le volanti della Polizia di Stato, impegnate negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Come riportato da Torino Today, il medico legale ha effettuato una prima ispezione sulla salma, dalla quale non sarebbero emersi segni riconducibili a violenze. In base agli elementi raccolti finora, il decesso dell’uomo sarebbe quindi avvenuto per cause naturali, anche se gli accertamenti dovranno chiarire con precisione tempi e circostanze della morte.