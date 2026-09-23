Il mattino di domenica 20 settembre si è trasformato in scena di tensione nella zona più simbolica di Mosca. Un cittadino ceco identificato come Michal Plamenek si è avvicinato al Mausoleo di Lenin in Piazza Rossa brandendo un cartello in lingua inglese. Il gesto, avvenuto a pochi passi dal Kremlin è stato subito notato dalle forze dell’ordine, le quali hanno considerato l’azione una violazione delle rigide norme che vietano manifestazioni in prossimità del centro del potere.

Gli agenti hanno chiesto a Plamenek di seguirli al posto di polizia; l’uomo ha rifiutato, opponendosi attivamente all’arresto. Dopo una breve resistenza, è stato comunque fermato e trattenuto. Il giudice del Tribunale Distrettuale di Tverskoy ha poi valutato il caso, classificandolo come una serie di violazioni amministrative con conseguenze penali.

Condanna e sanzioni imposte dal Tribunale di Tverskoy

Il tribunale ha riconosciuto tre addebiti distinti: il primo per il discredito delle Forze Armate russe il secondo per la violazione delle norme che regolano le proteste e il terzo per disobbedienza a un ufficiale di polizia. Per il primo reato è stata inflitta una multa di 40.000 rubli (circa 470 dollari), per il secondo 20.000 rubli (circa 237 dollari) e per il terzo il giudice ha comminato una detenzione amministrativa di 13 giorni.

In totale, le sanzioni ammontano a 60.000 rubli.

Motivazione: “discredito delle forze armate russe”

Secondo la motivazione espressa dal tribunale, il contenuto del cartello sarebbe stato “mirato a screditare le forze armate della Federazione Russa”. La legge russa prevede pene severe per chi, anche in forma simbolica, tenta di indebolire l’immagine delle proprie istituzioni militari. Non è stato specificato il testo esatto del cartello, ma l’autorità giudiziaria ha ritenuto sufficiente l’interpretazione del gesto come atto di propaganda ostile.

Reazioni diplomatiche e quadro giuridico russo

Il Ministero degli Affari Esteri ceco ha confermato di aver ricevuto notizia dell’arresto e di aver fornito assistenza consolare a Plamenek sin dal primo momento. Per rispetto dei canali diplomatici, le autorità di Praga hanno scelto di non approfondire ulteriormente il caso, sottolineando la delicatezza della situazione.

Il provvedimento si inserisce in un contesto più ampio in cui la Russia ha rafforzato le restrizioni alle manifestazioni pubbliche, in particolare nelle vicinanze dei luoghi governativi. Il divieto di proteste su Piazza Rossa è stato introdotto per garantire la sicurezza del centro del potere e per prevenire eventuali disordini. Il caso di Plamenek dimostra come la normativa venga applicata anche a cittadini stranieri, con conseguenze economiche e penali non trascurabili.