Soraya Sabetta ha interrotto il silenzio dopo mesi di inattività sui social, pubblicando un video in cui denuncia Dimitri Hristov per aver fatto continui riferimenti a lei allo scopo di aumentare l’engagement. La tematica centrale è la percezione di un utilizzo opportunistico del legame nato durante la trasmissione Temptation Island che avrebbe alimentato una rivalità digitale.

Nel messaggio, la giovane romana dichiara: “Faccio questo video perché, come mi avete imparato a conoscere, purtroppo non sono una persona che riesce a fare finta di niente”. Il suo tono, diretto e senza mezzi termini, è volto a contrastare quello che definisce una serie di contenuti in cui Hristov parlerebbe negativamente di lei per guadagnare visualizzazioni.

Il video di Dimitri e le accuse di Soraya

Il punto di rottura è stato individuato in un clip pubblicato da Hristov insieme al compagno Lorenzo Ferrara. In quel contenuto, i due discutono apertamente della loro storia con Soraya, insinuando che i video più popolari fossero quelli in cui si menzionava la ex concorrente.

Soraya replica affermando: “Ci sono video che fanno meno visualizzazioni e ci sono video che fanno milioni di visualizzazioni e puntualmente i video dove fai milioni di visualizzazioni sono quelli in cui parli male di me”. La critica non si limita al fatturato di visualizzazioni, ma tocca il concetto di integrità online.

Le parole di Soraya

Nel suo intervento, la giovane invita Hristov a “concentrarsi su se stesso” e a costruire contenuti basati sui propri interessi, senza ricorrere al passato comune. “Ti conosco, fai video in cui mostri la persona che sei. Piano piano i follower arriveranno, i like arriveranno, anche se non parli male di me”, afferma, sottolineando l’importanza di una crescita organica. Inoltre, richiede al suo ex tentatore di uscire dalla “bolla di Temptation Island“, perché, a suo avviso, la notorietà legata al reality è effimera e destinata a svanire.

Il rapporto dietro le telecamere e le prospettive future

Soraya ricorda che tra loro era stato costruito un legame di affetto durante e subito dopo il programma, ma che la dinamica è cambiata una volta che Hristov ha iniziato a screditarla sui social. “Ci sono rimasta male perché avevamo creato un bel rapporto, ci volevamo bene”, spiega, evidenziando la delusione per la rottura improvvisa. Tra gli aspetti più dolorosi, cita anche l’uso della sua voce in contenuti creati dall’ex concorrente.

La ex concorrente aggiunge che la sua inattività sentimentale era dovuta a una relazione appena conclusa con Cristian Mascolino che aveva definito l’amore della sua vita e che l’aveva segnata profondamente. “Non penso che questo ti dia il diritto di attaccarmi sui social”, ribadisce, consigliando a Hristov di riflettere sulla propria vita e di non usare più la loro storia come trampolino per guadagnare visualizzazioni. Conclude lanciando un avvertimento: “Tra qualche tempo tu rimarrai solo Dimitri, non sarai più Dimitri di Temptation Island, perché l’anno prossimo ci saranno nuove coppie, nuovi tentatori e rimarrà solo l’essenza che sei”. Nonostante la durezza del messaggio, sorride amaramente, ammettendo di aver voluto bene a Hristov e di essere dispiaciuta per l’esito della loro amicizia.