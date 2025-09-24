L’ultima puntata di Temptation Island e poi… e poi… ha regalato ai fan emozioni contrastanti tra colpi di scena, separazioni e momenti dolcissimi. Tra i protagonisti più chiacchierati ci sono Sonia Barrile e Simone Margagliotti, la cui storia ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino alla scoperta del sesso del loro primo figlio.

Tra gioia, sorprese e qualche assenza inattesa, il reality ha svelato un lato inedito delle relazioni in gioco, mostrando come anche nelle situazioni più complicate possano nascere attimi di pura felicità.

La sorpresa del sesso del bambino di Sonia B e Simone

Durante la seconda puntata dello speciale Temptation Island e poi… e poi…, Sonia Barrile e Simone Margagliotti hanno vissuto un momento molto emozionante: la scoperta del sesso del loro primo figlio. La coppia, reduce da una relazione tormentata e dalla recente rottura dovuta a nuovi tradimenti, si è presentata separata all’appuntamento, ma con determinazione e volontà nell’affrontare la gravidanza non programmata.

In quell’occasione, le altre fidanzate della stagione – Denise, Maria Concetta, Sarah, Valentina e Lucia – hanno voluto sorprendere Sonia con dei regali, culminati nell’apertura di una cesta contenente palloncini blu, confermando così che il bebè sarà un maschietto.

Temptation Island, clamorosa assenza al gender reveal di Simone e Sonia B: i retroscena

Durante il gender reveal, i fan hanno notato una mancanza evidente: Sonia Mattalia non era presente all’evento. Subito sono circolate voci di possibili dissapori tra le due Sonia, ma la realtà è più semplice. Secondo quanto spiegato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, l’assenza di Mattalia è dovuta esclusivamente a motivi personali e tecnici: le registrazioni della sua intervista con Alessio Loparco sono avvenute in una data diversa, senza alcun collegamento con rancori o litigi.