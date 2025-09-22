Temptation Island e poi... e poi, colpo di scena finale: le anticipazioni sul...

Temptation Island e poi... e poi, colpo di scena finale: le anticipazioni sul...

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda e ultima puntata di “Temptation Island e poi… e poi“, con Filippo Bisciglia: ecco le anticipazioni sulla coppia Sonia e Simone.

Temptation Island e poi… e poi: questa sera l’ultima puntata

Filippo Bisciglia questa sera sarà al timone dell’ultima puntata di “Temptation Island e poi… e poi“.

La puntata andrà in onda su Canale 5 in prima serata, tra diversi colpi di scena. Al centro la coppia, anzi l’ex coppia formata da Sonia B. e Simone che, ricordiamolo, sono usciti separati dal reality dei sentimenti. Sonia, tra l’altro, aveva proprio scoperto che, ancora prima di entrare nel programma, Simone aveva una relazione segreta. Lui si è scusato ma Sonia ha deciso di non perdonarlo. La giovane, tra l’altro, è incinta.

Temptation Island e poi e poi, finale a sorpresa: anticipazioni coppia Simone e Sonia

Come detto al centro della puntata di questa sera di “Temptation Island e poi… e poi” ci saranno Sonia B. e Simone, che presto diventeranno genitori. La coppia non sta più insieme e, stando alle anticipazioni, non è previsto alcun riavvicinamento. Come riportato da Dagospia, nel corso della puntata vedremo un riassunto di quanto successo, Sonia e Simone entreranno in studio da separati. Prima sarà la volta di Simone, dopo di Sonia che, come anticipato, non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. Nella puntata verrà anche rivelato il sesso del figlio che la ragazza porta in grembo, ovvero un maschietto.