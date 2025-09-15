Temptation Island e poi… e poi…: lo speciale in prima serata rivela colpi di scena e retroscena delle coppie. Scopri tutte le anticipazioni.

Dopo le emozioni del villaggio delle tentazioni, le sette coppie di Temptation Island tornano sotto i riflettori: tra ritorni inaspettati, rotture clamorose e nuovi colpi di scena, lo speciale svela cosa è successo davvero nelle loro vite. Scopri chi ha resistito alla prova del tempo e chi, invece, ha visto crollare tutto. Ecco tutte le anticipazioni.

Temptation Island e poi… e poi...: un ritorno speciale in prima serata

Questa sera, lunedì 15 settembre, Filippo Bisciglia tornerà in prima serata su Canale 5 con il primo dei due appuntamenti speciali di Temptation Island e poi… e poi…, un evento dedicato a raccontare l’evoluzione delle sette coppie protagoniste dell’edizione 2025 dopo il villaggio delle tentazioni.

Per la prima volta nella storia del programma, i telespettatori avranno modo di scoprire come sono proseguiti i rapporti sentimentali dei concorrenti, un racconto possibile grazie a un periodo di totale isolamento dai social e dai riflettori imposto dalla produzione, pensato per preservare la suspense.

L’iniziativa nasce dopo il successo record dell’edizione appena conclusa, che ha registrato ascolti straordinari e grande partecipazione sui social, confermando il reality come uno degli eventi televisivi più seguiti dell’estate.

Stasera su Canale 5: le anticipazioni della puntata speciale di Temptation Island

Lo speciale offrirà un aggiornamento dettagliato sulle vicende delle sette coppie: da Antonio e Valentina, pronti a programmare le nozze, ad Alessio e Sonia M., che sembrano destinati a sposarsi dopo un periodo di difficoltà. Verranno raccontati anche i percorsi di Marco e Denise, Maria Concetta e Angelo, e di Sonia B. e Simone, la cui situazione resta incerta nonostante la gravidanza di lei. Non mancheranno novità su Rosario e Lucia, e su Valerio, ancora vicino alla single Ary.

Gli spettatori avranno l’opportunità di comprendere quali rapporti siano sopravvissuti al tempo e alle tentazioni e quali, invece, siano naufragati, attraverso interviste, testimonianze e rivelazioni esclusive.

Il secondo appuntamento con lo speciale è previsto per lunedì 22 settembre, con la possibilità di seguirlo anche in streaming su Mediaset Infinity.