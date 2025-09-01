L’ex protagonista di Temptation Island rompe il silenzio sulla sua vita privata e annuncia la fine della sua relazione. Tra le cause della rottura, il dolore per la perdita di un bambino, un lutto che non è riuscita a superare e che ha inevitabilmente segnato il suo percorso personale e sentimentale. Tra ricordi dolorosi e riflessioni intime, la donna condivide con i fan il momento difficile che l’ha portata a prendere una decisione così importante.

La fine di una storia importante per due ex protagonisti di Temptation Island

Tra le coppie più seguite di Temptation Island, quella composta da Sofia Calesso e Alessandro Medici ha sempre attirato l’attenzione del pubblico. I due erano usciti insieme dal programma, non senza alcune tensioni, e Alessandro aveva persino fatto a Sofia la proposta di matrimonio. Tuttavia, la loro relazione è giunta ora a una conclusione.

Temptation Island, lutto e separazione: ex protagonista annuncia la rottura

Sofia ha spiegato a Più Donna che alla base della rottura c’è il dolore legato alla perdita della gravidanza, un lutto che ha inciso profondamente sulla coppia e che, secondo lei, ha reso difficile per entrambi vivere serenamente la relazione. Ha raccontato che dopo la perdita del bambino, alcuni conflitti tra i due erano emersi proprio in relazione alla mancata realizzazione della proposta di matrimonio. Con il tempo, il dolore l’ha portata a attribuire inconsapevolmente ad Alessandro parte della responsabilità, complicando ulteriormente la loro vita di coppia. La decisione di separarsi è stata definitiva a giugno, quando lui ha dichiarato di non essere più innamorato.

“Dopo la gravidanza interrotta, è come se lo avessi colpevolizzato. Oggi capisco lo sbaglio”.

Nonostante ciò, Sofia conserva un affetto sincero per l’ex compagno: si è trasferita in un nuovo appartamento con il suo aiuto, e nelle sue parole emerge il rispetto per una persona che considera fondamentale nella sua vita, sottolineando come i dieci anni trascorsi insieme rimarranno sempre un ricordo prezioso.