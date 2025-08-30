Dopo settimane di indiscrezioni dalla fine del programma, Marco e Denise, protagonisti di Temptation Island 2025, potrebbero aver deciso di dare una seconda possibilità alla loro storia d’amore. A chiarire la situazione è intervenuta un’amica di Denise, svelando dettagli inediti sul loro rapporto. Tra dubbi, ritorni di fiamma e confessioni esclusive, i fan attendono con curiosità di scoprire se la coppia riuscirà davvero a riallacciare i fili del loro legame.

L’incontro casuale tra Marco e Denise e il fraintendimento social

L’episodio che ha scatenato i rumors sarebbe stato del tutto casuale. Denise stava passeggiando con suo padre in via Tuscolana, intenzionata a pranzare in un forno della zona, quando ha notato Marco seduto con alcuni clienti del suo B&B. Incurante di ogni contatto, la donna ha immediatamente cambiato strada, senza salutare l’ex. Poco dopo, un cliente di Marco le ha chiesto una foto, che è finita su TikTok generando l’equivoco sul loro presunto riavvicinamento.

Temptation Island, ritorno di fiamma per Marco e Denise? La verità dall’account di un’amica

Denise Rossi e Marco Raffaelli, protagonisti di Temptation Island 2025, avevano lasciato il programma separati, tra dubbi, gelosie e colpi di scena. Nelle ultime ore, alcune segnalazioni avevano alimentato il gossip su un possibile riavvicinamento: Denise è stata vista nei pressi dell’hotel gestito da Marco, scatenando le ipotesi dei fan. A fare chiarezza sarebbe stata la stessa Denise tramite l’account di un’amica: