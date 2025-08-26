Rosario dimentica Lucia? Dopo settimane di voci e indiscrezioni, spuntano finalmente le prime conferme: l’ex protagonista di Temptation Island è stato avvistato in compagnia di una donna misteriosa. Tra sguardi rubati e scatti sospetti, i fan si dividono tra chi spera in un ritorno di fiamma e chi già fa il tifo per la nuova coppia.

Ecco tutti i dettagli di questa svolta inattesa nella vita sentimentale di Rosario.

Temptation Island, Rosario dimentica Lucia: con chi è stato visto

Molti fan si stanno chiedendo quale sia il legame tra Rosario Guglielmi e Siria Schifi avvistati a San Benedetto del Tronto. Secondo le segnalazioni riportate dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, l’ex protagonista di Temptation Island sarebbe stato visto in atteggiamenti complici con la ragazza, già nota per un flirt con Nicolò Zaniolo.

Dopo la fine della relazione con Lucia Ilardo, Rosario sembrava concentrato su se stesso e sul recupero personale, ma le ultime indiscrezioni rimescolano le carte. Mentre in passato era stato avvistato con i compagni del reality senza nessuna compagnia romantica, adesso emerge una nuova vicinanza con Siria, che ha partecipato all’edizione 2024 del programma e ha suscitato l’attenzione del pubblico sia per la sua carriera nel mondo dello spettacolo che per le sue precedenti apparizioni pubbliche accanto a volti noti del calcio e del gossip.

Rosario Guglielmi e Siria Schifi: la replica dei diretti interessati

Nonostante le immagini e le segnalazioni parlino di confidenza tra i due, Rosario e Siria hanno voluto chiarire la situazione a Lorenzo Pugnaloni. L’ex di Lucia ha spiegato che tra loro c’è stato soltanto un bacio, senza alcun coinvolgimento sentimentale o fisico più profondo, precisando che non si sono mai incontrati prima della fine della sua precedente relazione.

Siria ha confermato che tra loro esiste un interesse reciproco, ancora in fase iniziale, e ha sottolineato il valore della sincerità e della protezione dei sentimenti in un contesto in cui le emozioni genuine sono sempre più rare.