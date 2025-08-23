Tra segnalazioni in discoteca e messaggi sospetti, Lucia Ilardo e Mario Cusitore al centro dell’attenzione mediatica. L’ex protagonista di Temptation Island e l’ex cavaliere di Uomini e Donne sono stati avvistati insieme, scatenando immediatamente il gossip tra fan e curiosi. Tra chiacchiere e pettegolezzi, la situazione si complica ulteriormente con la comparsa di chat che coinvolgono Rosario.

La storia di Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi: tra distanza e incomprensioni

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, protagonisti dell’edizione 2025 di Temptation Island, hanno vissuto una relazione segnata dalla lontananza e da differenti visioni sul futuro. Lucia, originaria di Vignola, e Rosario, trasferitosi a Milano, stavano insieme da circa due anni. La partecipazione di Lucia al programma è stata motivata dalla necessità di affrontare la questione della convivenza, proponendo a Rosario un vero e proprio ultimatum: vivere insieme o chiudere la relazione.

Durante il percorso a Temptation Island, entrambi hanno espresso dubbi sul loro rapporto: Lucia cercava un impegno più concreto, mentre Rosario mostrava esitazioni riguardo alla convivenza. La tensione è culminata al falò finale, quando Lucia ha ammesso di aver flirtato con il tentatore Andrea come “provocazione”. Nonostante la delusione iniziale, Rosario ha deciso di lasciare il programma insieme a lei. Nell’episodio “Un mese dopo”, Lucia ha raccontato che la situazione non era cambiata: Rosario appariva sempre più geloso, mentre lei manteneva contatti con Andrea senza che lui lo sapesse, segnando così la fine definitiva della loro storia. Recenti avvistamenti a Napoli hanno tuttavia riacceso le ipotesi dei fan su un possibile ritorno di fiamma.

Lucia Ilardo e Mario Cusitore: scatta il gossip dopo la segnalazione in discoteca

Lucia Ilardo, nota per aver partecipato come fidanzata all’ultima edizione di Temptation Island, è stata recentemente vista in compagnia dell’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, Mario Cusitore. Nonostante la popolare edizione del reality si sia conclusa quasi un mese fa, i protagonisti continuano a far parlare di sé. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, l’incontro tra i due sarebbe avvenuto in un locale a Ischia, con Mario che avrebbe più volte tentato di avvicinarsi a Lucia senza successo.

“I drammi #TI non sono finiti: alcune ragazze mi hanno riferito di aver visto LUCIA e MARIO CUSITORE (di UeD) ieri a Ischia, in un bar/discoteca. Chi li ha visti mi informa che lui avrebbe scherzato con lei facendo un po’ il piacione come se volesse a tutti i costi creare un inciucio, ma chi li ha visti mi informa anche di aver sentito LUCIA dirgli di no e che non voleva in nessun modo dargli corda, dicendo che lei ha già ‘i suoi problemi’ da risolvere”.

La serata a Ischia tra Lucia Ilardo e Mario Cusitore sembra essere stata ricca di momenti di tensione e confronti diretti. I due avrebbero avuto un breve scambio di parole che ha subito acceso la curiosità dei presenti e dei fan.