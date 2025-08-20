C’è tanta attesa per la nuova stagione di “Uomini e Donne”, ma ecco che arriva subito una clamorosa notizia, ovvero lo slittamento della data d’inizio delle registrazioni con i protagonisti di “Temptation Island.“

Uomini e Donne: le puntate con i protagonisti di Temptation Island

Le prime puntate della prossima edizione di “Uomini e Donne” saranno incentrate sui protagonisti dell’ultima edizione di “Temptation Island”.

Ricordiamo infatti che, già in passato, è successo che chi usciva single dal reality dei sentimenti poi si trovava tronista al dating show di Maria De Filippi. Per questa nuova edizione, i tanti fan del programma si augurano di poter scoprire cosa è successo tra Valerio e Sarah e la tentatrice Ary. Le registrazioni erano previste per il 25 e il 26 agosto ma, scopriamo ora, sono state spostate.

Uomini e Donne, cambia tutto con le registrazioni sui protagonisti di Temptation Island. Il retroscena

Lorenzo Pugnaloni, qualche giorno fa, aveva rivelato che le date delle registrazioni delle puntate di “Uomini e Donne” con i protagonisti di “Temptation Island” sarebbero state il 25 e il 26 agosto. Ma ora lo stesso Pugnaloni ha riferito che c’è stato uno slittamento: “news by Lollo: registrazioni sposate al 27 e 28 agosto, come vi avevo anticipato inizialmente. Vi confermo che in queste due prime puntate si parlerà quasi, se non esclusivamente, di Temptation Island”. Insomma, quindi uno spostamento di un paio di giorni.