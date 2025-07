Arianna Mercuri è una delle tentatrici dell’edizione 2025 di “Tempation Island”. E’ lei che ha baciato Valerio, fidanzato di Sarah e che ha contribuito quindi alla fine delle relazione tra i due ormai ex fidanzati. Ma, chi è Arianna Mercuri? Conosciamola meglio.

Tempation Island 2025: il bacio tra la tentatrice Arianna Mercuri e Valerio

Un’edizione, quella del 2025 di “Tempatation Island”, che in molti ricorderanno per tanto tempo, piena di colpi di scena ed emozioni forti. Il falò di confronto tra Valerio e Sarah è stato senza dubbio uno dei più emozionanti e commoventi, nonostante i due alla fine si siano lasciati. Valerio, infatti, aveva baciato la tentatrice Ary, ammettendo poi durante il falò: “non me ne pento: sentivo di volerlo fare. Mi è servito. Poteva spingermi a capire che avevo fatto una cavolata, e invece no.” Ma, chi è Arianna Mercuri? Vediamo di saperne di più su di lei.

Temptation Island: chi è Arianna Mercuri, la tentatrice che ha baciato Valerio

Come detto, tra Valerio e Sarah di “Tempatation Island“ è finita. Uno dei motivi è stato il bacio che lui ha dato alla single Arianna Mercuri. Ary ha 22 anni, è di Roma e lavora in un negozio di abbigliamento che gestisce assieme alla madre. sta per laurearsi in Digital Marketing, ama ballare e stare in compagnia. E’ grande tifosa della Lazio e ha già 20mila follower su Instagram. Ma ecco come si descrive le stessa: “io sono un pò uno spirito libero. Cerco sempre di trovare qualcosa di positivo anche quando le cose non vanno bene.”