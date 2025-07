Temptation Island 2025, un ex single si esprime sul falò tra Sarah e Valerio

L’edizione di “Temptation Island 2025” è davvero ricca di sorprese, emozioni e colpi di scena. L’ultimo è stato il falò di confronto tra Valerio e Sarah. Su ciò si è espressa un’ex single.

Temptation Island: il falò tra Valerio e Sarah

Il falò tra Valerio e Sarah è stato senza dubbio uno dei più emozionanti di sempre di “Temptation Island”, nonostante l’esito finale.

Dopo il bacio dato da Valerio alla single Ary, sono venute fuori diverse tensioni. Valerio ha deciso di uscire dal programma da solo, mettendo così fine alla relazione con Sarah. Una decisione sofferta ma, probabilmente inevitabile. Sull’argomento si è espressa un’ex single del reality dei sentimenti, ovvero Alessia Sagripanti. Ecco cosa ha detto.

Falò tra Valerio e Sarah, l’ex single di Temptation Island prende posizione

Come detto, Valerio e Sarah si sono lasciati durante il falò di confronto a “Temptation Island“. Tra le single della passata edizione del reality dei sentimenti c’era Alessia Sagripanti che, sui social, ha voluto dire la sua sulla decisione di Valerio di lasciare Sarah. Alessia, in una storia, ha ammesso di essersi commossa nel vedere il falò, vedendo la sofferenza di entrambi ma, secondo lei, Valerio ha fatto bene perché è meglio mettere un punto invece di proseguire con un rapporto ormai non sereno. Alessia pone l’attenzione sull’importanza di staccarsi dai legami disfunzionali, anche se ciò può provocare all’inizio molta sofferenza.