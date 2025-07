La nuova edizione di “Temptation Island” sarà di certo una delle più ricordate, visti i numerosi colpi di scena. Alcuni di voi magari non lo sanno ma quest’anno è cambiata la location, niente più Sardegna ma…

Temptation Island 2025: come mai è cambiata la location?

“Tempation Island 2025” sta emozionando tantissimi italiani, curiosi di sapere quante saranno alla fine le coppie che rimarranno insieme.

Per undici anni, come i fan sapranno, il reality dei sentimenti ha avuto come location l’Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, luogo davvero magico. Quest’anno però è stato necessario cambiare resort ma, come mai? Semplicemente perché il relais in Sardegna è stato venduto. Dove si trova quindi il nuovo villaggio? Scopriamolo insieme.

Temptation Island, i retroscena sul nuovo villaggio: dove si trova, costi e curiosità sul resort

Addio Sardegna, l’edizione 2025 di “Temptation Island” è stata registrata in Calabria, per l’esattezza a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Il nome del resort che ha ospitato le coppie di fidanzati e tutti i tentatori e tutte le tentatrici si chiama Calandrusa: ha cinque piscine, 5 ettari di vegetazione mediterranea e una spiaggia con sabbia bianca. Insomma, un vero e proprio paradiso. Ma, se qualcuno di noi volesse andarci in vacanza? Il costo ovviamente dipende dal tipologia di camera eccetera, per in media una notte va dai 140 euro. In coppia per una settimana si parla di circa 1.600 euro.