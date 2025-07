Continua il viaggio nei sentimenti, in quella che sarà una delle edizioni di “Tempatation Island” che si ricorderanno negli anni, tra colpi di scena e atteggiamenti inaspettati. Ora ecco che uno dei fidanzati ha baciato una tentatrice. Di chi si tratta? Come avrà reagito la fidanzata? Scopriamolo insieme.

Temptation Island 2025: scatta il bacio con la single

Ennesimo colpo di scena in questa edizione di “Temptation Island“, con uno dei fidanzato che ha baciato una tentatrice. Di chi si tratta? Di Simone, che si è lasciato andare a un momento di intimità con la single Rebecca. Dopo il bacio però non è finita qui, con Simone che ha preso per mano Rebecca e l’ha portata nel bagno, unico luogo senza telecamere ma, l’audio, era abbastanza chiaro: baci appassionati e sospiri. Ma, come ha reagito Sonia, la fidanzata di Simone?

Temptation Island 2025: scatta il bacio con la single: la reazione della fidanzata

Quello che è successo tra Simone e la tentatrice Rebecca è stato mostrato alla fidanzata di lui Sonia, la quale, senza esitazioni, ha chiesto un confronto con lui, soprattutto dopo che Filippo Bisciglia le ha fatto vedere il video dove Rebecca raccontava alle altre single si aver baciato Simone. Intanto, lo stesso Simone, ha riflettuto pentendosi di quello che è successo e, parlando con Rosario ha detto: “Sonia è una donna con la D maiuscola. Perderla sarebbe la sconfitta più grande della mia vita. Dove c***o devo trovare un’altra ragazza così?” Restiamo in attesa del falò tra i due, anche se Sonia sembra aver già deciso di mettere la parole fine sulla loro relazione.