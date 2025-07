Temptation Island, triplo appuntamento per la prossima settimana? La nota uff...

Tre serate consecutive in prima serata: Temptation Island stravolge il palinsesto estivo di Canale 5. Ecco cosa accadrà la prossima settimana.

La tensione a Temptation Island sta per raggiungere livelli mai visti. Dopo settimane di emozioni forti, sospetti e colpi di scena, sembra che la produzione stia preparando qualcosa di davvero speciale per i fan del reality: un momento cruciale con un triplo appuntamento, un evento raro che promette di mettere alla prova le coppie in modo ancora più intenso.

Temptation Island, la prossima settimana si fa infuocata: triplo appuntamento in vista?

Clamoroso retroscena nelle ultime ore: Temptation Island potrebbe regalare ai suoi fan una novità senza precedenti, con un triplo appuntamento previsto per la prossima settimana. Dopo il grande successo di questa stagione, che ha visto il programma prolungarsi con doppie serate, si sta valutando un ulteriore allungamento del format. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, i vertici Mediaset starebbero considerando di aggiungere una terza puntata, grazie all’abbondante materiale raccolto durante le recenti registrazioni dello speciale “un mese dopo”.

In questo modo, oltre a prolungare la durata complessiva del reality, si potrebbe modificare la durata delle singole puntate, riducendone il minutaggio e chiudendo le serate intorno a mezzanotte.

Temptation Island, triplo appuntamento in arrivo? Mediaset si pronuncia

La settimana prossima, Mediaset lancerà un’iniziativa senza precedenti, trasmettendo tre serate consecutive di un unico programma televisivo: Temptation Island sarà eccezionalmente trasmesso in prima serata su Canale 5 martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio.

“Un regalo per telespettatori e appassionati: la trilogia televisiva di un racconto moderno in tre atti, condotto da Filippo Bisciglia, accompagnerà il pubblico fino al gran finale. Le tre serate del docu reality, prodotto da Maria De Filippi con Fascino PGT, porteranno i telespettatori al cuore delle storie, tra emozioni forti, relazioni messe alla prova, decisioni difficili e confronti carichi di intensità”, si legge nel comunicato ufficiale.

È finalmente arrivata la conferma ufficiale dell’ipotesi emersa poche ore fa, che anticipava un triplo appuntamento per Temptation Island la prossima settimana.