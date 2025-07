Sonia M. e Alessio di “Temptation Island 2025” sono tornati insieme? La clamorosa indiscrezione.

Temptation Island 2025: l’avventura di Sonia M. e Alessio

La loro è stata la storia più discussa di “Temptation Island 2025“: Alessio e Sonia M. sono usciti dal reality da separati, dopo che lui, subito, ha rivelato di non essere certo di aver mai amato lei.

Dopo un tira e molla tra richieste e rifiuti di falò anticipato, alla fine Sonia M. e Alessio si sono lasciati, con lui anche risentito del fatto che lei non gli ha permesso di finire l’esperienza sull’Isola. Alessio, però, nel momento dell’addio ha anche detto: “se io fossi riuscito a resistere e ad aiutare gli altri fidanzati, io sarei venuto qui a stringerti la mano e sarei uscito da qui insieme a te, saremmo stati più forti di prima. Tu non mi conosci, mi dovevi far finire questo programma, ce l’eravamo detti. Sei stata annebbiata. Ti prometto davanti a tutti che appena esco da qui vado a fare un percorso psicologico importante”. E ora ecco la clamorosa indiscrezione.

Temptation Island, gli avvocati Sonia e Alessio di nuovo insieme fuori dal programma? Testimonianze e video

Come ben saprete, “Tempatation Island” è stato registrato un mese fa, quindi le varie coppie, insieme o non, sono già tornate alla vita normale. Ecco che arriva la clamorosa indiscrezione su Alessio e Sonia M., che sarebbero tornati insieme. Deianira Marzano infatti ha ricevuto alcune segnalazioni: “i due avvocati sono tornati insieme e vivono insieme. Notizia 100% vera. Sono un loro conterraneo e ho diversi amici del loro paese. In questi giorni molti lo stanno vedendo in giro in vacanza da solo, ma fino a quando non finisce il programma loro credo che non possano farsi vedere in giro insieme. Credo sia una delle clausole.” Inoltre, alcune ragazze hanno visto Alessio al mare e gli hanno chiesto di Sonia, lui ha risposto: “nella vita si può sempre sistemare tutto. Poi l’importante è che vi sto simpatico.” Insomma, saranno tornati davvero insieme o no? Presto lo scopriremo.