Temptation Island, Valerio non ha più dubbi: falò immediato con Sarah

Temptation Island, Valerio non ha più dubbi: falò immediato con Sarah

A Temptation Island, basta poco per far crollare le certezze. Per Valerio, quel poco ha il volto di Arianna, la single con cui ha costruito giorno dopo giorno un’intesa sempre più forte. Tra sguardi, risate e confessioni mai fatte prima, qualcosa si è acceso — qualcosa che va oltre il semplice gioco delle tentazioni.

E mentre Sarah, la sua fidanzata, osserva da lontano il cambiamento, Valerio prende una decisione che non lascia spazio a dubbi. I sentimenti per Arianna ormai parlano chiaro. Il falò di confronto con Sarah è inevitabile.

Temptation Island, Valerio ha fatto la sua scelta: il falò con Sarah è inevitabile

Sarah, dopo la complicità tra il fidanzato e la single, non chiede il falò per pura provocazione, ma anche per capire se Valerio avrà il coraggio di affrontarla. Da parte sua, Ciaffaroni appare deciso ma anche teso: sa cosa deve dire, ma teme che un crollo emotivo di Sarah possa ostacolare il confronto. Chiede comunque a Filippo Bisciglia il falò anticipato e, prima di avviarsi, saluta con affetto Arianna, che sembra visibilmente scossa.

Una volta raggiunto Filippo, Valerio prende posto al falò. Poco dopo, il conduttore si presenta nel villaggio delle fidanzate per comunicare a Sarah la richiesta. Lei, visibilmente agitata, confessa agli altri che affrontare quel momento le sembra come lanciarsi da un trampolino altissimo. Nonostante tutto, decide di presentarsi. Ma quando arriva, sceglie deliberatamente di non rivolgere nemmeno un saluto a Valerio.

Temptation Island: Sarah assiste al bacio al falò, tra lei e Valerio è rottura definitiva

Per Sarah si aprono momenti di forte turbamento e sofferenza, mentre assiste per la prima volta al bacio passionale tra Valerio e la single.

“Tu sei un cogl****. Non siamo venuti qui per farti la storiella. Un ragazzino di 10 anni“, è la prima reazione della fidanzata.

Valerio precisa di non aver agito per vendetta, anche se l’atteggiamento della fidanzata con il single lo ha profondamente colpito. Il bacio è sincero e lui non intende tornare indietro.

“I problemi non si risolvono così, non mi vuoi bene. Hai mancato di rispetto a te, a me e alle nostre famiglie”, ha replicato Sarah tra le lacrime.

L’emozione prende il sopravvento su Valerio, che scoppia a piangere; non aveva intenzione di far male a Sarah, ma il percorso li ha portati inevitabilmente a questo punto. “Non mi scorderò mai di te, questo voglio che tu lo sappia”.