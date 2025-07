L’attesa sta per finire: Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo con una nuova stagione ricca di emozioni, colpi di scena e storie d’amore tutte da seguire. I fan del dating show di Maria De Filippi possono iniziare il conto alla rovescia: la data delle prime registrazioni è stata fissata e non mancano le anticipazioni.

Scopriamo insieme quando inizia ufficialmente il programma.

Anticipazioni e nuovi volti: cosa aspettarsi dalla prossima edizione

Le indiscrezioni non mancano e promettono una stagione movimentata, con un mix di volti noti e nuove presenze pronte a mettersi in gioco. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha svelato alcuni nomi potenzialmente in lizza per il Trono Classico, tra cui Perla Vatiero — ex vincitrice del Grande Fratello ed ex protagonista di Temptation Island — e Jessica Morlacchi, che sarebbe intenzionata a cercare l’amore sotto i riflettori.

La voce più insistente riguarda però Gianni Sperti, storico opinionista, che secondo Nuovo TV potrebbe sorprendere tutti salendo sul trono.

Anche il parterre del Trono Over si preannuncia ricco: probabile il ritorno di Gloria Nicoletti e Margherita Aiello, mentre resta in dubbio la partecipazione di Ida Platano e della coppia Rosanna-Giuseppe, che starebbero attraversando un momento di forte crisi. In attesa di conferme ufficiali, il pubblico è già in fermento.

Quando inizia Uomini e Donne: data delle prime registrazioni

Anche se è ancora in pausa estiva, Uomini e Donne si prepara a tornare con una nuova edizione carica di aspettative. La macchina organizzativa è già in moto e la redazione di Maria De Filippi ha programmato le prime registrazioni per giovedì 28 e venerdì 29 agosto presso gli studi Elios di Roma, secondo le indiscrezioni di Lollo Magazine.

L’appuntamento in prima serata con la scelta di Gianmarco Steri ha chiuso l’ultima stagione con ascolti record, lasciando il pubblico impaziente di scoprire cosa accadrà nella prossima edizione.

Il ritorno in onda è previsto per metà settembre su Canale 5, confermando l’orario pomeridiano tradizionale. Sebbene l’attenzione in questo momento sia tutta rivolta a Temptation Island 2025, il dating show di punta di Mediaset si prepara a riconquistare la scena.