Digitale: iliad presenta proposta per accelerare reti mobili in Italia

Iliad lancia ‘Più Veloci’, un piano strategico per accelerare lo sviluppo delle reti mobili in Italia in vista delle sfide al 2040. Al centro della proposta: più frequenze, maggiore potenza del segnale, investimenti e qualità diffusa. L’iniziativa arriva in un momento chiave, con la scadenza nel 2029 delle licenze per l’uso del 73% delle frequenze complessivamente usate in Italia per la telefonia mobile.

Le scelte dei prossimi mesi saranno decisive per garantire concorrenza, innovazione e crescita economica. Iliad punta così ad aprire il dibattito e a costruire un sistema digitale più competitivo per cittadini e imprese.

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