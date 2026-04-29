Bimbo di 4 anni precipita dal balcone: trasferito d’urgenza in elisoccorso e ricoverato in gravi condizioni. Le indagini sono in corso.

A San Benedetto del Tronto, nel pomeriggio di martedì 28 aprile 2026, un bimbo di 4 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal balcone del primo piano dell’abitazione in cui vive con la famiglia. Ricoverato d’urgenza in ospedale: ecco gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni.

Bimbo di 4 anni precipita dal balcone: dinamica dell’incidente e contesto familiare

Come riportato da Leggo, nel pomeriggio di martedì 28 aprile 2026, un bambino di 4 anni, di origine nigeriana, è precipitato dal balcone di un appartamento situato al primo piano a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), in via Forlanini. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, al momento dell’accaduto si sarebbe trovato sul balcone mentre stava giocando, riuscendo in un attimo a sottrarsi alla supervisione dei genitori.

Le prime ipotesi indicano che possa essersi sporto o arrampicato sulla ringhiera, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto. La caduta, avvenuta dal primo piano, ha avuto conseguenze particolarmente gravi anche per via del punto d’impatto: il bambino è finito sul terreno alla base della rampa che conduce ai garage del condominio, una superficie che avrebbe accentuato la violenza dell’urto.

Gli inquirenti, comunque, al momento escludono responsabilità diverse dall’incidente domestico.

Bimbo di 4 anni precipita dal balcone: le condizioni dopo il ricovero d’urgenza

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure e stabilizzato il piccolo. In un primo momento il bambino è stato trasportato all’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto, ma la gravità del quadro clinico ha reso necessario un trasferimento urgente in eliambulanza verso una struttura specializzata ad Ancona, inizialmente indicata come l’ospedale regionale di Torrette e poi come l’ospedale pediatrico Salesi.

L’elicottero è atterrato nella piazzola di via Valtellina e, prima del decollo, il rianimatore a bordo è intervenuto per stabilizzare ulteriormente il paziente. Solo dopo le manovre di emergenza il velivolo è ripartito, intorno alle 17.15, alla volta di Ancona. Come riportato da La Nuova Riviera, le condizioni del bambino restano molto gravi e la prognosi è riservata. Sull’episodio sta lavorando il commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto, che ha avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire con precisione la dinamica della caduta e verificare ogni elemento utile alla ricostruzione dell’accaduto.