La caduta dal balcone di un bimbo di quattro anni a Taranto evidenzia i rischi concreti per i più piccoli in casa, anche in spazi apparentemente sicuri, e sottolinea l’importanza della vigilanza costante dei genitori.

Paura a Taranto, bimbo di 4 anni cade dal balcone

Nel pomeriggio di venerdì 28 novembre, un bambino di quattro anni è precipitato dal balcone della propria abitazione nel centro di Taranto, in Puglia.

Le circostanze dell’incidente non sono ancora del tutto chiarite. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe avvicinato al cornicione del balcone, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto. Fortunatamente, l’immediato intervento del personale del 118 ha permesso di soccorrerlo rapidamente e trasportarlo all’ospedale Santissima Annunziata.

Paura a Taranto, bimbo di 4 anni cade dal balcone: le sue condizioni

Come riportato da Repubblica, gli accertamenti medici, inclusa una Tac total body, non avrebbe evidenziato lesioni gravi: il bambino presenterebbe solo alcune ecchimosi ed è ora ricoverato nel reparto di pediatria, dove viene costantemente monitorato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia e la Scientifica per chiarire l’esatta dinamica dell’evento. Al momento della caduta, i genitori del bambino si sarebbero trovati in casa. La coppia, di origine nigeriana, si è stabilita in Italia, dove è nato il loro figlio. Le autorità continuano a indagare per determinare tutti i dettagli dell’accaduto.