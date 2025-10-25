In tanti, a cominciare dai medici e dai familiari, hanno sperato e lottato perché potesse sopravvivere ma, purtroppo, il bambino di dieci anni precipitato da un balcone di casa a Trapani è morto. Il bimbo, che soffriva di una forma di autismo, è stato soccorso immediatamente dopo il dramma e trasportato con la massima urgenza in ospedale in condizioni gravissime.

Un’intera equipe di medici dell’ospedale dei Bambini di Palermo si è messa subito al lavoro nella speranza di riuscire a salvarlo. Poi è arrivato l’annuncio che nessuno avrebbe voluto sentire.

Morto Alessandro, il bimbo di 10 anni precipitato da un balcone

Il bambino, come segnalato dal Blog di Sicilia, si chiamava Alessandro e soffriva di una forma di autismo. L’incidente si è verificato nelle scorse ore a Trapani: si trovava nella sua abitazione al quinto piano di un palazzo di via Pantelleria quando è precipitato dal balcone impattando a terra. Passanti e testimoni lo hanno soccorso subito allertando il 118: i soccorritori lo hanno trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Dopo essere stato stabilizzato dal personale medico è stato trasferito all’ospedale dei Bambini di Palermo (con elisoccorso partito dall’aeoporrto di Birgi) dove è deceduto a causa delle gravi ferite.

La polizia ha avviato le indagini sulle circostanze, al momento poco chiare, del drammatico episodio. Il bambino soffriva di una forma complessa di disturbo dello spettro autistico ed era figlio unico; si ipotizza che sia sfuggito per alcuni istanti al controllo della mamma dirigendosi verso il balcone dal quale è poi caduto ma resta ancora tutto da chiarire.