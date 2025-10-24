Tragedia a Trapani: bambino cade dal balcone, condizioni critiche

Dramma questa sera a Trapani, in via Pantelleria, dove un bambino di dieci anni è caduto dal balcone della sua abitazione, al terzo piano di un palazzo. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Sant’Antonio Abate”.

Tragedia a Trapani: bambino cade dal balcone

Le circostanze dell’accaduto non sono ancora del tutto chiare: secondo una prima ricostruzione, potrebbe trattarsi di un incidente avvenuto mentre il piccolo giocava, ma le autorità stanno verificando ogni dettaglio per ricostruire con precisione la dinamica.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, insieme agli agenti della Polizia di Stato per i rilievi e gli accertamenti di rito.

Dopo la caduta, il bambino è stato trasportato con urgenza all’ospedale “Sant’Antonio Abate”, dove i medici hanno riscontrato condizioni molto gravi e avrebbero disposto un intervento chirurgico. La situazione resta critica, mentre i sanitari continuano a monitorare attentamente le sue condizioni.

Momenti di grande apprensione hanno coinvolto familiari e residenti della zona, testimoni della drammatica vicenda.