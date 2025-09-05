Una tragedia ha scosso il comune di Mercogliano, in provincia di Avellino, nella mattinata di ieri: una ragazzina 15enne è caduta dal balcone del quarto piano di un edificio residenziale. Immediatamente soccorsa dai vicini e dai sanitari del 118, la giovane è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le cause del dramma.

Tragedia a Mercogliano, 15enne cade dal balcone: indagini in corso

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Dalle prime informazioni, non si tratterebbe di un gesto volontario: la giovane sarebbe caduta mentre si sporgeva da una finestra dell’appartamento. Oltre alla madre, di nazionalità peruviana, gli inquirenti hanno ascoltato alcuni condomini dello stesso stabile per chiarire le circostanze dell’incidente, senza escludere al momento alcuna ipotesi.

Tragedia a Mercogliano, 15enne cade dal balcone: le sue condizioni

Momenti di grande apprensione ieri mattina nella frazione Torrette di Mercogliano, in provincia di Avellino, dove una ragazza di 15 anni è caduta dal quarto piano della sua abitazione. La giovane si trovava in casa insieme alla madre, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’adolescente all’ospedale “Moscati” di Avellino in codice rosso, dove sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico dall’equipe dell’emergenza. Nonostante la gravità dell’incidente, le condizioni della ragazza non sembrano essere in pericolo di vita.