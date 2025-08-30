Tragedia a Latina: una ragazza di 17 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione, perdendo la vita poco dopo in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, si ipotizza che possa essersi trattato di un gesto estremo.

Latina, 17enne precipita dal balcone e muore in ospedale

Una giovane di 17 anni è deceduta nella notte all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dopo essere precipitata nel primo pomeriggio di ieri dal balcone della sua abitazione al quinto piano.

Trasportata d’urgenza in ambulanza, la ragazza era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e poi ricoverata in Rianimazione in condizioni estremamente critiche. Nonostante i tentativi dei medici, la giovane non ce l’ha fatta, lasciando sotto choc tutti coloro che la conoscevano.

Latina, 17enne precipita dal balcone e muore: le prime ipotesi sul gesto estremo

Gli agenti della Questura di Latina stanno indagando per ricostruire le circostanze della caduta. Al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un gesto volontario, forse collegato alla bocciatura all’esame di riparazione, subita per il secondo anno consecutivo.

Le autorità stanno valutando ogni dettaglio che possa aiutare a ricostruire il drammatico episodio. La ragazza si sarebbe trovata da sola in casa al momento della caduta e non sarebbero stati rinvenuti messaggi di addio.