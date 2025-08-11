Il fondatore di Liu Jo è rimasto ferito dopo essere precipitato con il suo ultraleggero in Versilia. L’incidente è avvenuto mentre si trovava alla guida del velivolo, di sua proprietà. Subito soccorso, il pilota è ora ricoverato in ospedale. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause del sinistro.

Precipita con ultraleggero in Versilia, ferito il fondatore di Liu Jo

Un forte boato ha richiamato l’attenzione dei presenti vicino a via Gobetti, a Forte dei Marmi, a pochi passi dall’autostrada A12. Vannis Marchi, 77 anni, fondatore insieme al fratello Marco nel 1995 del noto marchio di moda Liu Jo, si trovava a bordo del suo ultraleggero.

L’incidente, avvenuto tra le 10 e le 10:30 del mattino, è al centro delle verifiche della polizia di Stato di Forte dei Marmi, che sta cercando di chiarire le circostanze esatte. Marchi era decollato dall’aeroporto di Carpi-Budrione, sua città d’origine, con l’intenzione di raggiungere l’aeroporto di Massa-Cinquale lungo la costa toscana.

Secondo le prime ricostruzioni, durante l’atterraggio l’ultraleggero ha perso quota troppo rapidamente mentre comunicava sulla frequenza radio locale. Testimoni riferiscono che gli era stato chiesto di rimanere in volo perché la pista era occupata. Durante questa fase, il velivolo avrebbe urtato dei cavi elettrici vicino a via Gobetti, causando la perdita di controllo e la successiva caduta in un campo.

Precipita con ultraleggero in Versilia, ferito il fondatore di Liu Jo: come sta

Fortunatamente per lui, le ferite si sono limitate a lievi escoriazioni che hanno richiesto il trasporto all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore in codice giallo.