Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Favara, dove un ragazzo di soli 15 anni ha perso la vita dopo una violenta caduta in scooter. Quella che doveva essere una normale uscita si è trasformata in una tragedia, lasciando famiglia, amici e abitanti locali profondamente scossi.

Tragico incidente a Favara: a 15 anni la vita spezzata da una violenta caduta in scooter

Nella serata del 10 agosto, un grave incidente stradale ha colpito Favara, causando la morte di un ragazzo di 15 anni. Il giovane, alla guida di uno scooter Piaggio Ngr, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo mentre percorreva via Cicero e De Francisca, strada che collega il liceo Martin Luther King allo stadio comunale.

Il ragazzo è caduto violentemente sull’asfalto, scivolando per diversi metri e riportando ferite gravissime, in particolare a causa di un trauma cranico. Le cause precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento dalle autorità competenti, che stanno esaminando la dinamica dell’episodio autonomo, senza coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e i carabinieri per i rilievi.

Incidente in scooter a Favara: chi era la vittima

La vittima è Samuele Messina, un ragazzo di 15 anni originario di Favara. Soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, è stato trasportato in condizioni critiche al Pronto soccorso dell’Ospedale di Agrigento, dove purtroppo sarebbe deceduto a causa di un’emorragia cerebrale provocata dal trauma cranico.

La reazione del sindaco all’incidente mortale a Favara

In seguito alla tragedia, l’amministrazione comunale di Favara ha deciso di annullare la conferenza stampa prevista per la presentazione della festa di San Giuseppe, esprimendo profondo cordoglio per la perdita del giovane cittadino.