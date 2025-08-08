Durante un volo in parapendio, una giovane di 29 anni è rimasta coinvolta in un grave incidente che ha subito destato preoccupazione. È morta mentre si trovava in aria, impegnata in quella che doveva essere un’esperienza emozionante e adrenalinica. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre i soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul posto.

Dramma durante un volo in parapendio: è morta una ragazza di 29 anni

Questa mattina, poco prima delle 7, un incidente drammatico ha coinvolto una donna durante un volo in parapendio nella zona dell’Ortles, in Alto Adige. Il sinistro si è verificato subito dopo il decollo dalla vetta, in un’area impervia sulla parete nord della montagna, la più alta della provincia di Bolzano, che raggiunge quasi i 4.000 metri di altitudine.

La chiamata di emergenza è arrivata intorno alle 7, e sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino di Solda, la Guardia di Finanza con il suo reparto di soccorso e l’elicottero ‘Pelikan 1’. Purtroppo, i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre le indagini sulla dinamica sono affidate alla Guardia di Finanza.

Chi era Isabel Kofler, la vittima



La vittima è Isabel Kofler, una giovane altoatesina di 29 anni originaria di Senale San Felice. Questa mattina all’alba, Isabel si era unita a un gruppo di appassionati per un volo in parapendio dall’Ortles. Purtroppo, durante o subito dopo il lancio, è avvenuto il tragico incidente che ha portato alla sua morte.

Il corpo di Isabel è stato recuperato intorno alle 9 sul versante nord della montagna, in un punto particolarmente difficile da raggiungere. La comunità locale è profondamente scossa da questa perdita, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno causato l’incidente.