Un italiano di Ferrara è morto ieri, domenica 26 gennaio, a Tenerife in un incidente con il parapendio, in Spagna.

I servizi di emergenza delle Canarie hanno comunicato che l’incidente in parapendio è accaduto intorno alle 14:48 di ieri, domenica 26 gennaio, vicino alla spiaggia di Benijo, a Santa Cruz di Tenerife, in Spagna. I soccorritori hanno individuato la vittima, Stefano Venturi, constatando le ferite mortali.

Spagna, incidente in parapendio: morto italiano a Tenerife

L’uomo di 60 anni, originario di Argenta, è morto a seguito di una caduta accidentale avvenuta nel primo pomeriggio nella zona della spiaggia di Benijo, nel nord-est dell’isola.

Venturi faceva parte di un gruppo di nove italiani impegnati nel parapendio nella stessa area. Un testimone ha raccontato che il parapendio di Venturi sarebbe stato tranciato da dei cavi elettrici che si trovano lungo la spiaggia, mentre anche lui stava tentando di atterrare. Gli altri membri del gruppo hanno sorvolato il mare, mentre lui, per ragioni che non sono chiare, ha sorvolato la zona dove passano i fili elettrici. La notizia è stata fornita da Manfredi Roesler Franz, che si trovava casualmente sul posto e ha assistito alla tragedia, all’ANSA.

Subito dopo la caduta, un gruppo di infermiere presenti sulla spiaggia avrebbero cercato di prestargli soccorso d’urgenza. Nonostante i tentativi di rianimazione con massaggi cardiaci per diversi minuti, fino all’arrivo dei soccorsi, purtroppo non è stato possibile evitare il tragico epilogo.

Spagna, incidente in parapendio per un italiano

Il vice consolato di Arona, in continuo coordinamento con la Farnesina, sta fornendo pieno supporto alla famiglia dell’italiano deceduto, occupandosi anche delle procedure burocratiche necessarie per il rimpatrio della salma in Italia. L’ambasciata sta assicurando tutta l’assistenza possibile per facilitare il ritorno del corpo e alleviare il dolore della famiglia durante questo momento difficile.