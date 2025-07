Un attacco è stato compiuto nelle scorse ore dall’Ucraina contro un aeroporto russo. Si tratta dello scalo di Borisoglebsk, nella regione di Voronezh, come confermato dallo stato maggiore delle Forze Armate ucraine e come riportato da Ukrainska Pravda. In questo aeroporto si trovano infatti i caccia russi Su-34, Su-35S e Su-30SM, obiettivo dell’Ucraina che avrebbe, con il suo attacco, provocato numerosi danni.

Stando a quanto riferito dallo Stato Maggiore oltre ad un aereo da addestramento al combattimento sarebbero stati colpiti altri velivoli ed un deposito di bombe guidate. Nelle ore precedenti è stata la Russia ad attaccare Kiev con un’ondata di oltre 322 droni, la maggior parte dei quali neutralizzati. Nel frattempo Donald Trump, che nelle scorse ore ha parlato telefonicamente sia con Putin che con Zelensky, ha svelato un retroscena sul presidente russo.

Attacco ucraino contro la Russia: colpito l’aeroporto di Borisoglebsk

La guerra della Russia in Ucraina si è intensificata da ambo le parti nelle ultime ore. Oltre all’attacco ucraino contro l’aeroporto russo Putin ha disposto un attacco notturno con oltre 322 droni lanciati contro l’Ucraina. Come riferito dall’Aeronautica militare ucraina 292 di essi sono stati neutralizzati: erano diretti nella regione di Khmelnytskyi e contro la città di Starokostyantyniv. Kiev dal canto suo ha ribadito che la fornitura di aiuti militari dagli Stati Uniti non cesserà ma, al contrario, continuerà. E che sono in corso consultazioni tra delegazioni governatire, come confermato dal consigliere del capo dell’Ufficio presidenziale Mykhailo Podolyak.

“Ci saranno delle consegne e il presidente dell’Ucraina sostiene che le consultazioni a livello di delegazioni governative continueranno. Gli americani hanno armi uniche e necessarie e lo sanno”, ha affermato Podolyak. In queste ore è intervenuto anche il presidente Usa Donald Trump dichiarando ai cronisti sull’Air Force One che il presidente russo, Vladimir Putin, vuole solo “continuare a uccidere” in Ucraina. “E’ una situazione molto difficile. Vi ho detto che ero molto scontento della mia telefonata con il presidente Putin, vuole andare fino in fondo, solo continuare a uccidere gente, non va bene”.