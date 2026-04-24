Disputa italo-svizzera sul rimborso delle spese mediche dopo il rogo di Crans-Montana

La disputa tra Roma e Berna ha assunto un nuovo capitolo dopo che il Cantone del Vallese ha indicato l’intenzione di richiedere all’Italia il rimborso delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per le cure prestate a giovani italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana. Secondo le informazioni emerse, l’importo complessivo ammonta a circa 108 mila euro (pari a circa 100 mila franchi), riferito a un ricovero di poche ore per quattro ragazzi, cifra e numero che hanno generato sorpresa e polemiche sia tra le famiglie interessate sia a livello istituzionale.

La vicenda, oltre a essere una questione contabile, ha rapidamente assunto una dimensione diplomatica: l’ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, ha avuto un colloquio con il presidente del Cantone del Vallese, Mathias Reynard, titolare della sanità cantonale, durante il quale sono emersi contrastanti orientamenti sulla possibilità di sostenere direttamente il costo delle cure.

Il caso ha poi scatenato reazioni pubbliche, con la presidente del Consiglio che ha definito «ignobile» l’ipotesi di richiesta formale e con il ministro degli Esteri che ha escluso a priori l’assunzione di responsabilità da parte dell’Italia.

Cosa è successo e chi sono gli attori coinvolti

Al centro della controversia ci sono le cure immediate prestate dopo il rogo avvenuto al locale Constellation di Crans-Montana, dove, secondo le prime indagini, le uscite di sicurezza sarebbero state bloccate.

I feriti italiani sono stati trasferiti per poche ore all’ospedale di Sion, che ha poi imputato i costi alla cassa malattia svizzera Lamal. Sul versante italiano, l’ambasciata e il governo sostengono che lo Stato non debba farsi carico di spese derivanti da un ricovero di breve durata in circostanze in cui emergono profili di responsabilità di terzi e di inadempienze dei controlli.

Le cifre e la procedura assicurativa

Il percorso amministrativo indicato dalla parte svizzera prevede che la richiesta passi attraverso il sistema assicurativo nazionale, con Lamal che dovrebbe stabilire quale polizza copra quali prestazioni e poi avviare eventuali richieste di rimborso verso controparti italiane. È stato però sottolineato che a livello cantonale i margini di intervento sono limitati e che possono essere previste coperture solo in via residuale. Questo dettaglio ha portato alla proposta di coinvolgere il Dipartimento federale dell’Interno per cercare una soluzione bilaterale che tenga conto del principio di reciprocità.

Le posizioni politiche e diplomatiche

La reazione del governo italiano è stata netta: la presidente del Consiglio ha anticipato che una richiesta formale sarebbe respinta e il ministro degli Esteri ha ricordato che la responsabilità primaria spetta ai gestori del locale e alle autorità che avrebbero dovuto effettuare controlli. L’ambasciatore Cornado ha inoltre richiamato il principio di reciprocità, portando come esempio le cure che l’Italia ha fornito a due cittadini svizzeri presso l’ospedale Niguarda di Milano e l’impegno della protezione civile valdostana con un proprio elicottero nei soccorsi iniziali.

Implicazioni diplomatiche

Lo scontro su un conto di natura sanitaria rischia di intaccare relazioni bilaterali tradizionalmente solide tra Italia e Svizzera, poiché tocca temi sensibili come la gestione delle emergenze transfrontaliere e le responsabilità istituzionali. La proposta di ricorrere a canali federali svizzeri per definire una soluzione amministrativa riflette la complessità del quadro normativo, dove a intrecciarsi sono obblighi assicurativi, competenze cantonali e principi di cooperazione internazionale.

Dimensione legale e prospettive pratiche

Sul fronte legale, l’avvocato Fabrizio Ventimiglia, difensore di una delle famiglie coinvolte, ha osservato che non si tratta di un ricovero ordinario ma delle conseguenze di un evento grave, in cui dalle prime indagini emergono profili di mancato rispetto delle norme di sicurezza «a più livelli». Secondo questa linea, trasformare il caso in una semplice partita tra sistemi sanitari sarebbe una forzatura che solleva questioni di equità e di responsabilità penale e civile.

Per risolvere la controversia resta aperta la via amministrativa: contatti tra autorità italiane e istituzioni svizzere, il coinvolgimento del Dipartimento federale dell’Interno e la negoziazione di un’intesa che consideri gli impegni reciproci già assunti sono passaggi necessari. Nel frattempo, le famiglie attendono chiarimenti, mentre la disputa continua a nutrire un dibattito pubblico più ampio sul rapporto tra salute pubblica, assicurazioni e responsabilità gestionale degli spazi di intrattenimento.