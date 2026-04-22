Umm al-Khair: insediamenti e filo spinato impediscono ai bambini di raggiungere la scuola

La comunità di Umm al-Khair tiene lezioni quotidiane all'aperto dopo che un filo spinato eretto da coloni ha bloccato il tragitto scolastico: storie di paura, resistenza e richieste di intervento

Nel piccolo villaggio beduino di Umm al-Khair un accesso che fino a decenni fa era considerato normale è diventato un ostacolo insormontabile: un tratto di terreno è stato chiuso con filo spinato e pietre, impedendo a decine di bambini di raggiungere la loro scuola. La barriera, secondo i residenti, è stata eretta dai coloni durante la notte e da allora resta sorvegliata da soldati, mentre i genitori organizzano giornate di protesta pacifica per chiedere il ripristino del passaggio.

Per rispondere al blocco i membri della comunità hanno lanciato l’iniziativa denominata «Umm al-Khair Freedom School», dove bambini e insegnanti si riuniscono ogni mattina accanto alla barriera per fare lezione all’aperto. Le immagini dei ragazzi con quaderni e cartelloni, che cantano e battono i tamburi davanti al filo spinato, raccontano una mobilitazione civile che mette al centro il diritto all’istruzione.

La creazione della barriera e la dinamica degli scontri

Secondo i testimoni, il filo spinato è comparso improvvisamente e senza autorizzazione formale: telecamere di sorveglianza comunitarie avrebbero ripreso i momenti in cui i materiali venivano posizionati. Quando i bambini, accompagnati da genitori e insegnanti, hanno provato a passare o a deviare il percorso, le forze di sicurezza hanno risposto con lacrimogeni e granate assordanti, creando paura e traumi anche nei più piccoli.

I residenti descrivono la scena come un’azione di pressione territoriale collegata all’espansione degli insediamenti vicini.

Percorsi alternativi e rischi concreti

Le autorità israeliane hanno proposto un tragitto alternativo più lungo di circa 3 km, che però costringerebbe i bambini a transitare vicino a nuovi avamposti e a insediamenti recentemente installati. I genitori rifiutano questa soluzione per motivi di sicurezza: sono documentati incidenti stradali, episodi di guida spericolata e perfino oggetti pericolosi lasciati lungo la strada, che rendono il percorso inadatto ai minori. Nei racconti della comunità emergono nomi e vicende tragiche che sottolineano il clima di insicurezza.

Lezioni in piazza: pratiche di resilienza e protesta

Davanti alla barriera la comunità ha trasformato il blocco in un’aula a cielo aperto. Ogni giorno insegnanti e genitori organizzano attività didattiche, letture e canti, esponendo cartelloni con messaggi come “Let us learn” o “We like to go to school”. Questa scelta ha una doppia valenza: non solo tutela il diritto dei bambini all’istruzione, ma costituisce anche una forma di protesta non violenta volta a richiamare l’attenzione dei media e delle organizzazioni internazionali.

Impatto sull’apprendimento

Il blocco si aggiunge a una lunga serie di interruzioni: chiusure scolastiche legate a conflitti militari, tagli ai finanziamenti e difficoltà amministrative. Gli insegnanti sottolineano che l’esperienza didattica fuori dall’edificio non sostituisce la continuità scolastica; tuttavia, mantenere i bambini impegnati e motivati è considerato essenziale per evitare un arretramento educativo. Il numero degli alunni coinvolti è limitato ma significativo: circa 55 studenti che ora rischiano di perdere mesi di lezioni regolari.

Quadro legale, ordini di demolizione e appelli internazionali

I leader locali denunciano che la barriera è parte di una strategia più ampia: espandere aree controllate dai coloni e accelerare le procedure di confisca. Gran parte del territorio in cui si trova il villaggio è classificato come Area C, ovvero sotto pieno controllo amministrativo e militare israeliano, dove permessi di costruzione per i palestinesi sono quasi impossibili da ottenere. Parallelamente, quasi l’intero villaggio è minacciato da ordini di demolizione, che aumentano la percezione di una campagna sistematica contro la comunità.

Di fronte a questa situazione, il capo del consiglio locale e gli insegnanti hanno rivolto appelli a organizzazioni per i diritti umani, osservatori internazionali e media esteri per documentare gli episodi e ottenere pressioni diplomatiche. Nel frattempo, l’esercito rifiuta di rimuovere il filo spinato nonostante l’assenza di autorizzazione formale per la sua installazione, lasciando la questione irrisolta e la comunità in stato di continua mobilitazione.

Lo sguardo dei bambini e la determinazione della comunità

Le voci dei ragazzi sintetizzano il senso di ingiustizia e la speranza: ci sono bambini che sognano di diventare medici o avvocati, e che vedono nell’istruzione la via per costruire un futuro diverso. Di fronte a barriere materiali e legali, la risposta è stata creativa e corale: lezioni sul terreno, manifestazioni pacifiche e segni tangibili di resistenza. Finché il passaggio non sarà riaperto, la comunità promette di continuare a fare scuola all’aperto, «insegnando al sole», per non smettere di rivendicare il diritto fondamentale di ogni bambino a studiare.