Il caso dell’italiana Ilenia Panzolini, 45 anni, originaria di Montefiascone e trovata morta ad Amsterdam, è al centro di un’indagine ancora in corso da parte della polizia olandese. Il marito è stato fermato subito dopo il ritrovamento e gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi, mentre proseguono gli accertamenti e la raccolta di testimonianze nel quartiere dove la coppia viveva da anni.

Italiana trovata morta ad Amsterdam, fermato il marito: il giallo del decesso di Ilenia Panzolini

Ilenia Panzolini, 45 anni, originaria di Montefiascone, è stata trovata senza vita venerdì 17 aprile, in serata, all’interno di un’abitazione situata in Madurastraat, nel quartiere Indische Buurt, nella zona est di Amsterdam. L’allarme sarebbe scattato poco prima delle 20 dopo la segnalazione di alcuni residenti del vicinato.

Una volta giunti sul posto, gli agenti avrebbero rinvenuto il corpo della donna all’interno dell’appartamento.

Come riportato da Leggo, subito dopo il ritrovamento, le forze dell’ordine avrebbero fermato il marito, Antonio Lupoli, 46 anni. Come riportato dal media olandese AT5, “la polizia sta seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi che la donna sia stata uccisa”.

L’area sarebbe stata transennata e sono intervenuti anche gli specialisti della scientifica per i rilievi. Le indagini proseguono con accertamenti nel quartiere e l’ascolto di possibili testimoni; la polizia ha inoltre invitato chiunque disponga di informazioni utili a farsi avanti. In parallelo, viene riportato che “la polizia non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni sostanziali sul caso” ed “è alla ricerca di testimoni”.

Il giallo del decesso di Ilenia Panzolini: la vita della coppia ad Amsterdam

Ilenia Panzolini e Antonio Lupoli vivevano ad Amsterdam da circa dieci anni. Entrambi originari di Montefiascone, si sarebbero sposati nel 2014 e avevano trascorso un periodo anche a Bolsena prima del trasferimento nei Paesi Bassi. Nella capitale olandese avrebbero lavorato entrambi come camerieri e, in alcune occasioni, avrebbero svolto anche attività di pulizia in un hotel. I social della donna erano poco attivi: tra i contenuti pubblicati comparivano immagini del marito, del loro matrimonio, scorci della città, gatti e piatti di pasta; nei profili Ilenia aveva aggiunto al proprio cognome quello del coniuge, Lupoli.

La notizia della morte ha colpito anche la comunità di origine. Panzolini lascia la madre e due sorelle. Nel paese natale, la donna viene ricordata da chi la conosceva come “una donna educata e sensibile. Siamo profondamente colpiti”. Il caso ha suscitato forte sconcerto anche a Montefiascone, dove la notizia è arrivata a distanza di giorni, alimentando dolore e incredulità tra conoscenti e residenti.