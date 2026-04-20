Attacco in supermercato a Kyiv: cinque vittime e almeno dieci feriti

Un attacco in un supermercato di Kyiv ha provocato cinque morti, numerosi feriti e un confronto con la polizia che si è concluso con la morte del sospetto; le indagini sono in corso

Un grave episodio di violenza ha colpito Kyiv in un attacco che ha coinvolto un supermercato e un periodo di stallo operativo con le forze dell’ordine. Secondo le autorità locali, l’assalitore ha aperto il fuoco in un’area residenziale e poi si è rifugiato all’interno del negozio, prendendo delle persone come ostaggi.

Il bilancio comunicato dalle fonti ufficiali parla di cinque persone uccise e di almeno dieci ricoverati per ferite o traumi, mentre quattro ostaggi sono stati liberati durante l’intervento.

La dinamica dell’attacco

Le ricostruzioni iniziali indicano che l’aggressore ha sparato all’aperto vicino a un complesso di abitazioni prima di entrare nel supermercato, dove sono stati uditi colpi d’arma da fuoco.

Testimoni presenti nelle vicinanze hanno descritto momenti di panico, con clienti che hanno cercato riparo dietro espositori e frigoriferi. I soccorritori e le forze dell’ordine hanno isolato l’area e allestito un cordone, mentre gli investigatori hanno trovato tracce di sangue sulla vetrata del negozio, segno della violenza dell’episodio. L’intera scena è stata rapidamente presidiata da poliziotti in assetto operativo e agenti della scientifica hanno iniziato i rilievi.

Blocco e negoziazione

Il confronto con il sospetto è durato circa 40 minuti, secondo quanto riportato dal ministero dell’Interno. Le squadre di negoziazione hanno tentato di instaurare un dialogo in una fase di negoziazione mirata a salvare i civili all’interno, offrendo anche dispositivi medici come tourniquet per fermare emorragie. Nonostante i tentativi, il sospetto non ha risposto alle proposte e, spiegano i responsabili, avrebbe ucciso almeno una delle persone prese in ostaggio durante il sequestro. Di conseguenza le forze di intervento hanno ricevuto l’ordine di neutralizzarlo.

Intervento e responsabilità dell’aggressore

Le autorità hanno confermato che il sospetto è stato ucciso nel corso dell’operazione di arresto. Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato l’eliminazione dell’attentatore e ha espresso il proprio cordoglio per le vittime, sottolineando la necessità di una indagine rapida su quanto accaduto. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito che all’interno del negozio si sono uditi spari e che successivamente quattro ostaggi sono stati tratti in salvo dalle forze di polizia e dai soccorritori.

Dettagli sul sospetto

Il Procuratore generale ha reso noti alcuni elementi sull’identità dell’assalitore: si tratterebbe di un uomo di 58 anni, nato a Mosca, che avrebbe utilizzato quella che viene definita un’arma automatica. Al momento non è stata chiarita la motivazione del gesto, e gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e immagini per ricostruire i movimenti dell’uomo prima dell’attacco. Le autorità hanno ribadito che tutte le circostanze devono essere verificate con attenzione prima di trarre conclusioni definitive.

Contesto e reazioni

Questo episodio si inserisce nel quadro di una città che, pur affrontando un lungo conflitto a livello nazionale, mantiene in linea generale un tasso di criminalità contenuto. Le autorità hanno comunque riconosciuto che, negli ultimi anni, si sono verificati episodi isolati di violenza armata: l’anno scorso, per esempio, un uomo aveva ucciso due persone in un sobborgo di Kyiv durante una disputa relativa alla vendita di un’arma. La comunità locale e i vertici politici hanno chiesto che le indagini facciano piena luce sulle responsabilità per evitare nuovi episodi simili.

Messaggi dai media e dai giornalisti

Al di là dell’evento, alcuni organi di informazione hanno segnalato anche pressioni e difficoltà del giornalismo indipendente nella regione, ricordando come la libertà di stampa sia cruciale per informare correttamente i cittadini su episodi di cronaca come questo. Le autorità competenti hanno assicurato che verranno condivisi aggiornamenti regolari e che l’azione investigativa proseguirà fino a chiarire tutti i punti oscuri del caso. Nel frattempo la priorità resta l’assistenza alle vittime e ai familiari colpiti da questa tragica vicenda.